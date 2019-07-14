【德魯納酒店】IU每7分鐘換一套靚衫　新劇挫《鬼怪》創收視紀錄

臨近盂蘭節，香港和韓國均準備多部靈異題材的劇集供觀眾欣賞，例如韓國女星IU、呂珍九、Block B成員P.O主演的tvN新劇《德魯納酒店》昨晚（13/7）首播，講述IU（飾演張滿月）開設德魯納酒店，招待鬼魂入住，為她殺害過的人贖罪，劇中因而出現不少驚嚇場面，而IU的百變造型亦是《德魯納酒店》焦點之一，因此助《德魯納酒店》以7.3%收視率，撃敗《鬼怪》成為tvN歷來電視劇收播收視最高第四名。

《德魯納酒店》昨晚首播，撃敗《鬼怪》成為tvN歷代開播電視劇最高收視第四名。（《德魯納酒店》海報）

既然係靈異劇，點都會有好多驚嚇場面，例如冇眼女鬼（《德魯納酒店》畫面）

IU在《德魯納酒店》飾演氣質高貴，但內裡脾氣暴燥，揮霍無度的酒店社長，為了呈現古典又揮霍無度的鬼魂酒店社長設定，IU在超過70分鐘的《德魯納酒店》中，以10個造型示人，即是平均每7分鐘就會以新造型登場，除了高句麗時期的武士服外，IU的戲服均是現今韓國非常流行的復古洋裝，令觀眾看得眼花繚亂，亦成為《德魯納酒店》其中一大特色。

IU劇中形象百變，呢套武士裝已經係全劇最樸素嘅造型（《德魯納酒店》畫面）

IU 10套靚衫逐格睇

+ 30 + 29 + 28

第一集《德魯納酒店》中，IU按照呂珍九（飾演具燦盛）的爸爸吳智昊20年前的協議，將呂珍九帶到德魯納酒店，安排他成為酒店經理，呂珍九雖然非常怕鬼，但為免被IU滅口，因而答允對方邀請。究竟IU和呂珍九相處時會發生甚麼事？呂珍九在德魯納酒店又會遇到甚麼靈異事件？各位就要留意香港時間星期六、日晚上8時播出的《德魯納酒店》，而劇集播出後4小時，香港觀眾就可透過「黃Viu煲劇平台」收看，緊貼劇情發展。