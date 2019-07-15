【十二傳說之另類都市傳說】送外賣撞鬼　港紙突變陰司紙

《十二傳說》今日首播，劇情圍繞著十一個香港「都市傳說」推進，至於第十二個傳說，一直都是劇集的懸念。既然未知第十二個傳說是甚麼東西，不如一起深究並沒有列入劇集的其他香港「都市傳說」，其中一個在1989年發生時相當轟動，就是—「鬼叫外賣」。

香港都市傳說咁多，一套《十二傳說》緊係講唔晒。（劇照）

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話說，這件事發生在1989年的年尾時份，當時位於大埔田有一間茶餐廳，竟然接二連三收到「鬼」叫的外賣，收回來的錢全部變成冥鈔（陰司紙）！

大埔田的地理位置相當近大陸，同埋係唔近大埔！！！（google map圖片）

故事的開始，是茶餐廳有一天收到喜秀花園別墅一個單位的外賣電話，在外賣仔將食物送到該處時，按了門鐘多時卻沒人應門。過了一段時間，該單位的門口露出了一條門縫，內裡有錢「攝」出來，並叫外賣仔放低外賣就可以。外賣仔當然不虞有詐，因為佢只係一個外賣仔！完成任務，將錢帶返茶餐廳，又繼續另外的工作。

當年的喜秀花園。（網上圖片）

故事發展到這裡，聰明的觀眾都會估到，那些錢變成了陰司紙！冇錯，當老闆在收舖埋數的時候，竟然發現有一疊陰司紙在內，當然老闆第一個想法：「緊係啲伙計搞事！」二話不說將伙計們找來問話，卻沒有人肯站出來認頭，至少老闆是這樣認為，不過既然找不到元兇，就當一場惡作劇好了。

係陰司紙！（viuTV截圖）

如是者，來到第二天，茶餐廳如常營業，伙計繼續遞餐，廚師繼續炒飯，而外賣仔？繼續送外賣！老闆就當然在收舖後繼續數錢，點知又見到一疊陰司紙！當時老闆開始覺得事有蹊蹺，就算伙計點玩都好，玩陰司紙太缺德，沒有理由。於是他又召來伙計問話，竟然發現這兩日同樣收到同一個單位的外賣電話，精明的老闆覺得真相永遠只有一個，所以他吩咐伙計，如果這個單位再叫外賣，通知他，又他自己親自做外賣仔。

老闆決定自己做外賣仔！（電影截圖）

第三日，同樣的電話，同樣的地址，老闆當然要親自出馬。劇情如頭兩次一樣，在門縫收錢，將外賣放在門口，老闆雖然覺得不妥，但檢查過是真真實實的港幣後，也就沒有深究，返回茶餐廳將收回來的錢放在另一個箱，和其他的金錢分開。到了收舖的時候，老闆將錢箱打開，一睇已經嚇親死，全部變晒陰司紙！

警察用適當武力撞門而入，竟然係死屍！（資料圖片）

就係咁，當然要報警，警察當然上門睇睇究竟咩事。當警察上門拍門沒人應之後，便使用適當武力闖入屋，怎知一入到去又嚇餐死，四件屍體倒卧在地上。當時的報道指，四名死者已經死了超過一星期，一直沒人發現，那究竟，是誰將外賣拿入屋，又是誰將錢放出門外，而那些錢為什麼可以由港幣變成陰司紙？一直都是一個謎。。。