【任噏亂評】《十二傳說》或成今年最大驚喜　只需要做好一件事

《白色強人》播完，緊接《十二傳說》又再開播，如果講上一套係重卡士以社會議題製作的大劇集，今次《十二傳說》就貼地得多，圍繞著不少港人都聽過的「都市傳說」作為藍本，本土味濃烈，不再是社會高層的爾虞我詐。

《十二傳說》將會緊接《白色強人》播出。（劇照）

《十二傳說》連劇名都講到明，分別講香港12件「都市傳說」，多數是所謂的鬼故或案件，分別有「新娘潭靈異事件」、「大學校園不思議事件」、「七姊妹金蘭殺人事件」、「榕樹精殺人事件」、「石獅成精殺人事件」、「華富邨UFO綁架事件」、「盧魚亭人殺人事件」、「日軍亡靈殺人事件」、「海盜寶藏殺人事件」、「狐仙顯靈殺嬰事件」以及「西貢結界事件」。

以上十一件故事，相信香港人唔多唔少都會聽過一、兩件，不過，話明係「十二傳說」，點解會得11件？相信呢個絕對係呢套劇嘅懸念！

係人頭呀！TVB今次幾大膽。（TVB片段）

即睇緊多精彩畫面！

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上一套《白色強人》，卡士相當厲害，TVB七位一線藝人加埋一大堆金牌綠葉配角，睇星睇演技都夠！今次《十二傳說》陣容有蕭正楠、林夏薇、張頴康及劉佩玥主演，加上林子善、歐瑞偉、蔣家旻、林秀怡及劉江這些配角，雖然未算強勁，不過個個都是好戲之人，觀眾絕對不用擔心演員張力唔夠。而這堆演員當中，林夏薇已經轉投邵氏兄弟，這部是她在TVB尾二的一部作品，相信之後見她的機會不會太多了。而蔣家旻，在上年《果欄中的江湖大嫂》演出後，事隔一年才能再見到她，以親生女來說，曝光率真係唔多。

今次演員陣容唔算強大，不過都有三位一線星。（劇照）

除了劇集第十二個傳說的懸念和一班演員之外，這部劇最引人入勝的，絕對是編劇的功力。雖則話劇名是《十二傳說》，但並不是主力說鬼神之說，在宣傳片中林夏薇說過，不會讓人以傳說之名去做壞事，所以講到尾，這部劇集就係查案為主。將一個「都市傳說」與犯案合二為一絕不出奇，在眾多傳說當中，也曾經有些出現在電影的情節，但如何將兩者合二為一而不失觀賞性，保持神秘的懸疑感，編劇功力絕對不能少。這部劇本身是單元劇集，即大約一個半小時的時間（兩集）去完成一個故事，在如此短的時間去交代一件事，除了上面講的懸疑感，完整性也極其重要。如果編劇、監製的功力足夠，加上這部劇本身的題材有先大的吸引性，很大機會取得不錯的成績。