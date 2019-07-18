【怪奇物語】第三季向80年代流行文化致敬　盤點劇中十大彩蛋

Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季在7月4日上架，推出短短一星期就打破了該串流平台各個收視記錄，包括上架四日已有4070萬人收看，打破了Netflix四日內收看相同劇集的人數紀錄，更有多於1800萬劇迷已經煲完整季（共8集）。《Stranger Things》被喻為神劇的原因，除了集懸疑、驚悚、科幻及青春劇一身，更大玩80年代情懷，如果大家有留心看的話，必定留意到劇中跟80年代流行文化有關的彩蛋。

《怪奇物語》第三季一推出就在爛番茄奪得90%新鮮度。（劇集海報）

《星球大戰》系列

在今季第一集肥仔Dustin（Gaten Matarazzo飾）剛剛從外地放暑假回來Hawkins，一班死黨為送上驚喜就叫Eleven（Millie Bobby Brown飾）控制移動Dustin的玩具，包括R2-D2玩具。另外，Dustin用對講機呼喚死黨時自稱「Gold Leader」，這是《星球大戰：武士復仇》（Star Wars Episode VI：Return of the Jedi）中Lando Calrissian的稱號，而這部電影是在1983年上映的，是今季背景設定的兩年前。

《第一滴血》（First Blood）

Jim Hopper（David Harbour飾）挾持了蘇聯科學家Alexei（Alec Utgoff飾），並要他說出實驗室的正確位置，好讓他們阻止俄羅斯打開「顛倒世界」（The Upside Down）的缺口。Alexei最後決定幫Hopper後，笑言很欣賞Hopper的勇氣，更令他聯想起在1982年上映的電影《第一滴血》的主角Rambo。這個經典角色由史泰龍飾演，上映後連續3星期登上北美票房冠軍，其後更拍攝了一系列Rambo電影，而去年外國傳媒報道71歲的史泰龍將會第五度飾演Rambo，電影於去年9月1日開拍。

《未來戰士》（Terminator）

今季除了有前兩季的原班人馬，更加入不少新角色，其中一個就是蘇聯殺手Grigori（Andrey Ivchenko飾）。劇中Grigori無論造型、聲線或動靜都跟《Terminator》中阿諾舒華辛力加一樣，就連側面都跟阿諾有幾分相似。這套電影在1984年上映，因為題材新穎而吸納到大批影迷觀看，被外國傳媒評為「1980年代最具原創性的電影之一」，更令阿諾舒華辛力加的演藝事業推上巔峰。

《虎膽龍威》（Die Hard）

肥仔Dustin懷疑蘇聯的實驗室基地位於Starcourt Mall的地底，不過外面卻警衛深嚴，所以Robin（Maya Hawke飾）就提議找Lucas的妹妹Erica（Priah Ferguson飾）幫忙爬進冷氣槽，還有Hopper用槍指向Grigori的時候，Grigori直言：「你不會開槍，你是警察，警察是有原則的」，這些都是向布斯韋利士（Bruce Willis）主演，1988年上映的賣座電影《虎膽龍威》致敬。

《回到未來》（Back to the Future）

這套經典的科幻電影在1985年7月3日上映，剛巧就是《Stranger Things》的背景設定，雖然劇集圍繞懸疑及怪獸，但跟電影一樣都有科幻元素。其實在第一集《回到未來》的電影海報亦在電影院出現過，而最後Robin及Steve（Joe Keery飾）成功逃出地下基地後，躲進的影院正正在播放這電影。另外，《回到未來》是最原始的穿越電影，成功吸引觀眾的關注，可以說是80年代科幻片的里程碑。

《龍威小子》（Karate Kid）

電影由Ralph Macchio主演，在1984年上映後非常受歡迎，更一共拍攝了三集，是2010年成龍跟Will Smith兒子Jaden Smith主演的同名電影原版。劇中Max（Sadie Sink飾）讓Eleven看雜誌時，提到在80年代紅極一時的Ralph Macchio，更大讚他超靚仔。而Lucas在電影中，頭戴頭巾、穿上印有「空手」字樣的背心造型，都是仿效Macchio在電影中的造型。

《教父》（The Godfather）

在Hopper跟Joyce挾持蘇聯科學家Alexei時，因為汽車死火而需要徒步走過森林後終於來到便利店。其後Hopper就徵用了正在入油的顧客Todd的開篷車，而車牌就是印着「TODFTHR」（Godfather的諧音），向經典黑幫電影《教父》致敬。雖然該電影在1972年上映，但仍然深受成年人的歡迎。《教父》是《教父三部曲》的第一集，由馬龍白蘭度（Marlon Brando, Jr.）及阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演，更榮獲第45屆奧斯卡金像獎最佳電影、最佳男主角（由馬龍白蘭度奪得）及最佳改編劇本三個大獎。

可口可樂

《怪奇物語》首季因為Eleven超喜歡吃Eggo鬆餅而令劇迷瘋狂購入，而今季劇集多次提到新款可樂。原來在1985年，可樂為迎合消費者的口味而推出了新配方，不過因為太難喝而退出僅僅79日就被撤回了。不過為了配合劇集宣傳，可樂有限量地推出50萬罐1985年版本的「新可樂」，而Netflix及可口可樂兩間公司接受外國傳媒訪問時均表示，這樣做是為了紀念可樂的流行文化。

思樂冰

首次踏足美國的Alexei被美國文化深深吸引，當初嘗到便利店的櫻桃味思樂冰便從此愛上。其實思樂冰最初是美國快餐Dairy Queen老闆無意中發明，而便利店7-Eleven於1965年買下製作思樂冰的機器，並取名為「Slurpee」。思樂冰可以說是80年代標誌性的食品，無論在美國、香港或者日本都非常流行，只是現時食品愈來愈多新種類，加上只剩下不少7-Eleven有得賣，所以很少人會選擇思樂冰。另外，7月11日為國際思樂冰日，大批劇迷就特別去到7-Eleven購買櫻桃味思樂冰來紀念劇中角色Alexei。

快餐文化

劇中看到不少Burger King出現的場面，其實80年代是美國經濟和社會發展的重要轉折期，大家都希望能吃到方便快捷價廉物美的食物，當時Burger King給予顧客合理價格、高品質的餐品，經過無數次失敗終於由一家小店變成擁有上千間分店，正正就是一個勵志故事。加上其經典廣告及抵死宣傳，已經成為了流行文化重要的指標。