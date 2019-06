【怪奇物語】過去兩季恐怖怪物大拆解　魔神由真人扮演戲服重30磅

Netflix原創美劇《怪奇物語》(Stranger Things)集科幻、懸疑、驚悚於一劇,首兩季好評如潮,成為大人細路都喜愛的劇集,萬眾期待的第三季即將於7月4日在Netflix上架。除了看6位可愛的小主角及緊張刺激的劇情,劇中出現的超噁心怪獸都很值得留意,而創作人Duffer Brothers就表示這些怪獸的靈感都來自80年代的經典恐怖電影,包括列尼史葛執導的《異形》(Alien,1979)、《猛鬼追魂》(Hellraiser,1987)及《大白鯊》(Jaws,1975)。

《怪奇物語》故事設定在80年代的印第安納州的霍金斯(Hawkins)小鎮,主要講述Will(Noah Schnapp飾)被怪獸捉走,並被困在「顛倒世界」(The Upside Down)。其3位死黨Mike(Finn Wolfhard飾)、Lucas(Caleb McLaughlin飾)、Dustin(Gaten Matarazzo飾)、超能力少女Eleven(Millie Bobby Brown飾)等,竭力救回Will。當惡夢看似告一段落,Will又再次被怪物「上身」,眾人又要再對抗怪獸。

「魔神」Demogorgon是雌雄同體

在首兩季中經常出現的Demogorgon在劇中的概念來自4位小主角最喜歡的遊戲Dungeons and Dragons,在「顛倒世界」中的有強大的影響力,被稱為惡魔之王。這種嗜血品種身高約5.5米,屬性為爬行動物或兩棲動物,特別之處是雌雄同體,而且形態跟人類相似。沒有眼耳口鼻,發怒或進食的時候面部會「開花」,更帶有利齒,擁有異常地長的「觸鬚」為手臂。

靠嗅覺捕獵 聞血即噬

相信劇迷看了兩季,都應該清楚Demogorgon的特性,每次只會單獨行動,因為沒有五官而只靠嗅覺捕獵,若在方圓百里聞到血的話就會出來獵食。根據Duffer Brothers所指,劇中的怪獸跟80年代經典恐怖電影作藍本,Demogorgon的特性跟鯊魚嗜血一樣,其口中密集的利齒亦跟鯊魚很相似。另外,「冇面」、佈滿肌肉線條的人形特徵,相信是跟經典恐怖電影《大白鯊》及《猛鬼追魂》致敬。

Demodogs「開花」超速殺人

除了Demogorgon,劇中都出現了另一品種「Demodogs」。Demodogs的身體跟狗沒有分別,只是同樣都是佈滿肌肉,跑起上來的速度亦異常地快,而頭部跟Demogorgon一樣,都會「開花」及口中生滿利牙。在劇中,肥仔Dustin在偶然機會下發現Demodog的幼蟲,形態跟蝌蚪相似,其生長過程都跟青蛙類近,在成長後期才長出雙腿。不過跟冷血動物不同的是,牠極度害怕高溫,同時不能生存在強光或陽光地下。

點擊下圖看Demodog的生長過程:

終極大佬「吸靈怪」​Mind Flayer

在首兩季中Will一直都跟Mind Flayer糾纏,不過至今大家還未看到牠的真身,只見到牠如八爪魚或蜘蛛一樣擁有多隻腳,還有Demogorgon及Demodogs都聽命於Mind Flayer。創作Mind Flayer的構思跟《異形》有點相似,除了頭部的形狀類近,更會尋找宿主而分成小部分進入人類的身體,然後操控人類。另外,警長Jim Hopper(David Harbour飾)跟Will的母親Joyce(Winona Ryder飾)在「顛倒世界」中看到的怪物蛋,還有當Will被發現時,口中被Mind Flayer堵塞了口部,這些特性都跟《異形》中出現的Facehugger及異形蛋概念一樣。

Demogorgon非CG 演員花30分鐘穿戲服

Demogorgon在首兩季戲份相當重,不少網民都以為這隻怪獸是靠CGI製作出來,但其實是演員Mark Steger飾演的。他接受外國傳媒報道時透露,劇組事前以雷射素描Mark的身體,再用電腦設計出一套獨身訂造的怪獸裝。但不要看輕這套衣服,每次拍攝前Mark需要花30分鐘才能穿上,更有30磅重,還要踩上金屬高蹺,將他抬高近30厘米。當「開花」的時候,才能露出面部,再以CGI遮樣,Mark直言雖然拍攝都幾辛苦,但自己很喜歡《怪奇物語》的劇本,所以有多辛苦都是值得的。另外,除了在劇中扮演怪獸,Mark在稍後上映的《Scary Stories to Tell in the Dark》中再次飾演怪獸。