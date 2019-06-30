【怪奇物語】過去兩季恐怖怪物大拆解　魔神由真人扮演戲服重30磅

Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）集科幻、懸疑、驚悚於一劇，首兩季好評如潮，成為大人細路都喜愛的劇集，萬眾期待的第三季即將於7月4日在Netflix上架。除了看6位可愛的小主角及緊張刺激的劇情，劇中出現的超噁心怪獸都很值得留意，而創作人Duffer Brothers就表示這些怪獸的靈感都來自80年代的經典恐怖電影，包括列尼史葛執導的《異形》（Alien，1979）、《猛鬼追魂》（Hellraiser，1987）及《大白鯊》（Jaws，1975）。

《怪奇物語》故事設定在80年代的印第安納州的霍金斯（Hawkins）小鎮，主要講述Will（Noah Schnapp飾）被怪獸捉走，並被困在「顛倒世界」（The Upside Down）。其3位死黨Mike（Finn Wolfhard飾）、Lucas（Caleb McLaughlin飾）、Dustin（Gaten Matarazzo飾）、超能力少女Eleven（Millie Bobby Brown飾）等，竭力救回Will。當惡夢看似告一段落，Will又再次被怪物「上身」，眾人又要再對抗怪獸。

「魔神」Demogorgon是雌雄同體

在首兩季中經常出現的Demogorgon在劇中的概念來自4位小主角最喜歡的遊戲Dungeons and Dragons，在「顛倒世界」中的有強大的影響力，被稱為惡魔之王。這種嗜血品種身高約5.5米，屬性為爬行動物或兩棲動物，特別之處是雌雄同體，而且形態跟人類相似。沒有眼耳口鼻，發怒或進食的時候面部會「開花」，更帶有利齒，擁有異常地長的「觸鬚」為手臂。

靠嗅覺捕獵 聞血即噬

相信劇迷看了兩季，都應該清楚Demogorgon的特性，每次只會單獨行動，因為沒有五官而只靠嗅覺捕獵，若在方圓百里聞到血的話就會出來獵食。根據Duffer Brothers所指，劇中的怪獸跟80年代經典恐怖電影作藍本，Demogorgon的特性跟鯊魚嗜血一樣，其口中密集的利齒亦跟鯊魚很相似。另外，「冇面」、佈滿肌肉線條的人形特徵，相信是跟經典恐怖電影《大白鯊》及《猛鬼追魂》致敬。

Demodogs「開花」超速殺人

除了Demogorgon，劇中都出現了另一品種「Demodogs」。Demodogs的身體跟狗沒有分別，只是同樣都是佈滿肌肉，跑起上來的速度亦異常地快，而頭部跟Demogorgon一樣，都會「開花」及口中生滿利牙。在劇中，肥仔Dustin在偶然機會下發現Demodog的幼蟲，形態跟蝌蚪相似，其生長過程都跟青蛙類近，在成長後期才長出雙腿。不過跟冷血動物不同的是，牠極度害怕高溫，同時不能生存在強光或陽光地下。

點擊下圖看Demodog的生長過程：

終極大佬「吸靈怪」​Mind Flayer

在首兩季中Will一直都跟Mind Flayer糾纏，不過至今大家還未看到牠的真身，只見到牠如八爪魚或蜘蛛一樣擁有多隻腳，還有Demogorgon及Demodogs都聽命於Mind Flayer。創作Mind Flayer的構思跟《異形》有點相似，除了頭部的形狀類近，更會尋找宿主而分成小部分進入人類的身體，然後操控人類。另外，警長Jim Hopper（David Harbour飾）跟Will的母親Joyce（Winona Ryder飾）在「顛倒世界」中看到的怪物蛋，還有當Will被發現時，口中被Mind Flayer堵塞了口部，這些特性都跟《異形》中出現的Facehugger及異形蛋概念一樣。

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Demogorgon非CG 演員花30分鐘穿戲服

Demogorgon在首兩季戲份相當重，不少網民都以為這隻怪獸是靠CGI製作出來，但其實是演員Mark Steger飾演的。他接受外國傳媒報道時透露，劇組事前以雷射素描Mark的身體，再用電腦設計出一套獨身訂造的怪獸裝。但不要看輕這套衣服，每次拍攝前Mark需要花30分鐘才能穿上，更有30磅重，還要踩上金屬高蹺，將他抬高近30厘米。當「開花」的時候，才能露出面部，再以CGI遮樣，Mark直言雖然拍攝都幾辛苦，但自己很喜歡《怪奇物語》的劇本，所以有多辛苦都是值得的。另外，除了在劇中扮演怪獸，Mark在稍後上映的《Scary Stories to Tell in the Dark》中再次飾演怪獸。