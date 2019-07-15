【包青天再起風雲】唔怕同父親作比較　譚俊彥：呢個係一個成就

譚俊彥（Shaun）今天（15日）以包青天造型出席TVB電視劇《包青天再起風雲》的宣傳活動，Shaun對於這個檔期能夠播出非常驚喜：「多謝公司係呢段時間安排一個比較有正能量嘅劇集出街，同埋我覺得真心用哂全香港演員、導演，工作人員，全本土製作，呢個係一個成就。」

Shaun 指這次飾演包天會有不一樣的驚喜給觀眾。（陳順禎攝）

這次Shaun飾演包青天一角，也是參考過《天命》一劇後觀眾給他的意見，他也期望能飾演一個新的包青天能讓觀眾有耳目一新的感覺，他說：「大家可能睇完會覺得係咪玩，但唔係，我飾演包青天上公堂時候一定係認真，但唔係公堂時候就會用啲比較輕鬆感覺。我承認係《天命》出街後，我都收到大家好多意見，有讚亦有彈，我都慢慢去捉摸觀眾鍾意邊類型表演，令大家睇得開心同過癮，所以今次《包青天》係新嘗試同新突破。」

Shaun直言這次他在劇中的動作戲也很多。（陳順禎攝）

其實25年前Shaun的父親狄龍也飾演過包青天，25年後由他飾演，壓力固然之會有，不過他解釋這壓力不是要超越父親：「其實我真係唔驚比較，因為已經過咗25年。25年前拍攝機器同故事都唔同，我覺得壓力係同爸爸壓力一樣，就係要飾演一個傳奇人物，要點樣唔失禮呢一個人呢？我感受到佢嘅當時壓力。」