【港姐2019】蔡嘉欣曾滿面膿瘡　竟然靠一招成功拯救爛面！

《2019香港小姐競選》中15位候選佳麗已經開始投入連串訓練，她們稍後亦會去澳門及日本拍攝外景。每個人都有過去，一班候選佳麗都不例外，當中的大熱YouTuber蔡嘉欣因為話題十足，而且天生麗質皮膚好，受眾矚目，但原來她曾經歷過爛面時刻，幾經波折才回復白滑肌！

現年25歲的蔡嘉欣不時都會在YouTube分享生活日常，在2017年時她更經歷人生低潮期，她當時形容：「正如片頭所說，我從沒想過爛臉一事竟然會發生在我身上……甚至有一段時間我很不喜歡照鏡，因為會被鏡中的自己嚇親，覺得自己很醜！」的確，面上長一粒暗瘡已經令人感到非常崩潰，更何況長滿了如一個個火山般的石頭瘡呢！

個個都試過爛面時刻！（IG圖片/@kayan.c）

點撃下圖睇爛面時刻！（慎入）

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到底蔡嘉欣是如何拯救自己的爛面呢？在片中，她就提到自己初期嘗試改善作息時間和飲食習慣，例如：戒辣、多飲水和早睡等等，甚至去看中醫和西醫，但皮膚始終得不到改善！最後，經朋友介紹下她到美容院做「針清」，她稱：「我做完一次，皮膚真係神奇地好咗好多！」她更大膽地post出當時「針清」的戰績，相當嚇人！她更毫不保留在片中，大曬恐怖素顏，看來YouTuber都唔易做！

回復白滑肌！（IG圖片/@kayan.c）

【港姐2019】拎過萬手袋面試未算誇 大熱蔡嘉欣先最拜金！

大家都唔好灰心！（IG圖片/@kayan.c）

幾靚！（IG圖片/@kayan.c）

點撃下圖睇而家幾靚！