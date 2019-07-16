【多圖】微辣女神蘇霖傳授陶傑「武功」　原來才子也有知識盲點

近年，網絡紅人、IG女神不斷湧現，但不是每一個能夠「企硬」不被時間洪流沖走，而來自澳門的蘇霖（Sulin）便是少數站得住腳的其中一位，更愈來愈多工作。平時拍開化妝片的她最近開始搞搞新意思，前天（14/7）在自己的YouTube頻道公開了一條短片，她在片中便挑戰一項高難度動作──教年屆60歲的「香江第一才子」陶傑拍Vlog（影像網誌）。

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在短片《蘇霖 X 陶傑 約會Challenge 記錄全日VLOG》中，蘇霖便教「新手」陶傑拍Vlog，先到彩虹邨打卡，再到《志明與春嬌》（2010）拍攝地點觀塘「志明橋」影「港女相」。之後兩人又到銅鑼灣嘆台式茶飲和食彩虹蛋糕。

不要以為陶傑是第一才子，拍Vlog便能夠一步到位，他拎起相機時便立即犯下了新手大忌──低炒自己，好彩蘇霖立即指正：「要咁樣揸住（高炒）部機，咁樣會靚啲，塊面會瘦啲。」陶傑亦非常搞笑，回應道：「我見到你個心又震，個手又震，我驚自己把持不住（部相機）。」

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其實蘇霖並非隨處可見的IG女神，她是澳門創作公司微辣的旗下藝人，不但在不同短片中大放笑彈，更因為微辣和TVB合作而在節目《娛樂大家》亮相。不過，她最威的並非「微辣女神」的身份，而是她曾經代表澳門出戰「世界四大選美活動之一」的國際小姐（Miss International）。雖然參選初期獲不少外國網站評為熱門人選，但最後卻於15強止步。

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