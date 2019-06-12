【專訪】微辣嘅人全部都係咁白痴？　Rachel：我都戇居咗好多！

早前無論搭巴士還是地鐵，或瀏覽各大網站，都經常見到Rachel＠微辣的「譚仔」宣傳海報，就連我阿媽都拿著電話問：「阿仔呀？呢個女仔邊個嚟㗎？好紅㗎？」一連兩個問題，我應接不暇。第一，我認為要向阿媽解釋什麼是KOL；其次，我不懂得如何向她很實體化的解釋Rachel在網絡的人氣，逼不得已之下，我嘗試利用她的語言回覆，說：「呢個女仔叫『喱噪』，有成7萬人追蹤佢個『飛卜』㗎，你話紅唔紅？」只見阿媽仍然一臉疑惑，「無乜嘢我返公司做嘢先，」我說。

真係周圍都係。（陳順禎攝）

試著向「前輩」解釋

「微辣Manner」，是近年港澳極具人氣和名氣的短片頻道。它們製作的短片無不輕鬆諧趣，甚或令人捧腹大笑，其Facebook專頁已吸引過百萬followers（追蹤者）。「微辣」擁有一批自己的演員，每人都各有特色，每人彷彿都代表著某一類圍繞所有人身邊的朋友／同事／同學／家人。其片段中的對白，亦往往是埋藏於一般人心底裡的心聲，再正確點，是那種不能說出聲的內心對白。共鳴，是「微辣」最強的板斧，正如它的口號：「生活的調味」。而「微辣」的演員在網絡上很受歡迎，例如六豪子、加葱、霍哥、豪Dee、Yelo、Tina……等等。今次專訪的主角，是代表著清純初戀的女演員－Rachel（劉蘊晴）。

有粉絲等記者做完專訪同Rachel集郵。（陳順禎攝）

幕後變幕前－「係咪真係我想要嘅嘢？」

Rachel加入了「微辣」已經有一段時間，現今已成為不少粉絲追看的對象。但其實Rachel加入的初期，並非要做一個「演員」，她說：「我最初都冇諗過要拍嘢，我係鍾意音樂，有寫開歌，起初有啲片配樂同原創音樂都係我有份去寫。」過了一段時間，「微辣」開始為Rachel安排角色，漸漸地，她就在網絡界闖出一番名堂：「一開始拍片係連表情都唔識做，對我嚟講，唔好笑已經係一個挑戰！我本身都係打算乖乖哋做幕後，而做幕前就係爭個人幫吓手嗰程，但當愈做愈好，我就好似正式做咗個演員咁，但係咪真係我想要嘅嘢呢？」

「而家每一日都有人tag我，啲粉絲嚟食，又或者地鐵、巴士影完相又會tag我。」（陳順禎攝）

「我無後悔做演員。」

其實Rachel之前已經推出過個人EP，希望在未來的短時間內，再推出第二張，一碟三曲，更準備在香港派台：「應該算係出道啩？」在不斷履行演戲工作的同時，又要分配時間去創作音樂，奈何面對最公平的「時間」，Rachel慨嘆並不夠用，不過，她並不認為演戲是音樂上的障礙，沒有後悔，而且思想積極：「我覺得無論係演員方面嘅我，定係音樂方面嘅我，終究都係我。可能大家目前認識嘅係做演員嘅我，比較開朗嘅，比較搞笑啲。但人係好立體，我喺音樂方面又會騷到另一方面嘅我。而家因為拍片會多咗人認識，其實都係一件好事嚟嘅。」

「因為我自己想寫歌係想畀大家一啲共鳴，想帶啲好嘅影響畀觀眾。」（陳順禎攝）

「我都戇居咗好多」

劉蘊晴表示自從加入「微辣」之後，性格上改變了很多，由內向女生，蛻變成勇於面對人群的Rachel：「我份人本身都係內向少少，冇咩嘢講，鍾意自己坐喺間房，發吓佝瞀（吽哣）。不過入咗去之後，個人開朗咗好多，都戇居咗好多！其實我認識嘅佢哋，由開始到而家都係咁白痴！雖然佢哋比較傻啲，但佢哋都係一班好人嚟嘅。」今次能夠接拍「譚仔」的廣告，除了需要繼續擔任演員的角色之外，Rachel亦有機會發揮音樂才華，為廣告作曲兼主唱，對她而言，確實是一舉兩得的成果：「之前未主力去做音樂，係因為我覺得未係一個好好嘅時機去真正推出呢一樣嘢，而家係一個過程。」

「做好自己嘅本分，有則改之，無則加冕。」（陳順禎攝）

「畀多兩年時間我」

原來除了小編的阿媽之外，Rachel母親對「網絡世界」的認識亦不太深，她曾對自己女兒的前途而感到擔憂，Rachel說：「佢都反對過，叫我去搵份『正經』嘅工作。但當時我已經做緊，我同佢講，不如畀多兩年時間我，睇吓我可以做到啲咩出嚟。」一年時間已經過去，Rachel成功成為一名薄有名氣的KOL，其母親更寫了一篇長文去鼓勵自己：「佢話見到我畢咗業之後可以做到自己鍾意嘅嘢，又多咗人認識，見到觀眾對我嘅評價咁正面，所以好開心，周圍同人講喺巴士度呀，地鐵度都見到我個樣！好似好自豪咁！」

「新歌《To be or not to be》好希望搵到豪Dee幫我拍，（點解呢？）因為呢首歌係得意啲，搞怪啲，colorful啲，咁就同豪Dee畀我個感覺好似。（加葱？）豪Dee嘅感覺有活力啲，但加葱個感覺比較大叔啲，係穩重啲。」（陳順禎攝）

後記：Rachel的秘密紋身

或者未必有很多人留意到，其實Rachel的背脊有一個紋身，Rachel笑言：「係蜂鳥嚟。（原因呢？）我由細就對雀仔有恐懼症，係愈細隻愈得意嗰啲我就愈驚。我細個有一次去超巿，有嗰啲蛋中雞賣，好血腥好核突，可能睇咗嗰啲就有陰影。又記得一次喺條街度，見到啲好細隻嘅唔知係麻雀仔定係咩，突然間佢離我好近，我又冇心理準備，驚到我返到屋企都覺得有啲頭暈想嘔。我意識到我自己有啲恐懼，所以我要剋服佢，跟住我就每日都去睇啲雀仔，每日都逼自己睇，睇到後嚟我都覺得蜂鳥幾得意，所以就紋咗上去。」

Rachel嘅形象真係好貼地：