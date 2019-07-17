李靖筠電台節目請霍汶希做嘉賓　大膽問：我想演戲點解要我唱歌？

在TVB劇集《跳躍生命線》中飾演River的文青女神李靖筠（Gladys），早前簽約英皇娛樂，成為旗下新人。她日前為香港電台第二台節目《騷動音樂》擔任客席DJ，Gladys首集就請來重量級嘉賓打響頭炮，邀請霍汶希（Mani）大談經理人與藝人間的趣事，節目錄音結束後，Gladys仲製造小驚喜，送上蛋糕同Mani預祝生日。

Gladys為香港電台第二台節目《騷動音樂》擔任客席DJ，首集就請來Mani打響頭炮。（EEG）

Gladys表示完全沒想過可以成功邀請到Mani上節目，「都係膽粗粗、博一博問吓，其實Mani朝早有嘢做，陣間又要飛，點知佢真係應承，真係好開心。」節目中二人大放笑彈，講到點解會簽約公司，Gladys話係因為覺得Mani好有「雷」（義氣），Mani大笑話：「借問聲，短短時間，你何來覺得我有『雷』呢？」

Gladys 大讚 Mani 有「雷」（義氣）。（EEG）

Gladys在節目中談到自己一心諗住做演員，問Mani為什麼要安排她唱歌，Mani回應指，認為她有這樣的能力，應該要多作嘗試，「如果我推佢去死其實我都要死，哈哈，所以我唔會亂嚟，我都唔好害自己嘛。」