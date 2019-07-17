【書展2019】女星寫真混戰展開揭幕！　邊本最有力突圍？

一年一度的書展代表着寫真混戰的揭幕，出寫真經已不再是𡃁模的專利，今年的重頭戲除了落在溫碧霞大戰羅霖身上之外，亦有不少「過江龍」及新面孔加入戰團，選擇多到令人花多眼亂。清純、性感，破格等等風格全部都包羅萬有，到現在仍不知道該收藏哪本寫真？可以參考下文，必有一款合你心意！

清純系：

曾在邵氏劇集《戰毒》飾演吳卓羲下屬的新人演員楊卓欣（Cherry）推出的《彼女育成計劃》以「彼女育成」為主題，以女友視覺大賣甜蜜戀愛風，並非行露肉路線。她在寫真中更有多個造型，包括校服、空姐制服、日本女學生運動服及浴衣等。

+ 5 + 4 + 3

造型最破格：

Rose Ma （馬俊怡）的第二本寫真集《2nd Impact》主要走型格路線，除了有泳裝照外，更穿上動漫戰鬥裝甲以及駕駛回到未來的時光車，「電競女神」這個稱號果然當之無愧。Rose Ma更遠赴日本，在八王子、千葉、澀谷等地拍攝，更邀請到世界知名攝影師NK7操刀，架勢十足！

Rose Ma （馬俊怡）的第二本寫真集《2nd Impact》主要走型格路線。

+ 5 + 4 + 3

熟女系：

53歲羅霖（Candy）在第二本寫真集《Timeless凍齡美魔法》中收起性感，主要行小清新路線，更在香港、上海、泰國和韓國取景拍攝。除了收錄無數靚相之外，身為三子之母的「美魔女」更在書中分享自己的保養之道及凍齡秘訣。

《Timeless凍齡美魔法》主要分享保養之道及凍齡秘訣。（羅霖IG：candylolam）

52歲溫碧霞（Irene）第三本寫真集《海潮》取名自當年電視劇《火玫瑰》中令她走紅的角色「海潮」。寫真中有超過20款造型，除了有《胭脂扣》中的表妹、豪邁野性的𡃁妹仔、誘惑喱士內衣的妲己外，當然不少得招牌跌膊海潮！

溫碧霞將捐出80本寫真集進行慈善拍賣，籌得善款全數捐贈給微笑行動幫助殘障兒童提供醫療。

+ 6 + 5 + 4

「外國」勢力：

來自馬來西亞的張安琪（Angela）今年22歲，是一名網紅兼模特兒，今年特意加入香港的「寫真戰」推出第一本個人寫真。她第一次出寫真當然搏到盡，入面有多個性感造型，她笑言影到非常害羞，希望大家會喜歡。

今年22歲的大馬女神張安琪（Angela）加入香港寫真戰團！

來自台灣的黃語辰是雞扒妹鄭家純的師妹，讀大學時被封為「台版周慧敏」，更有「台灣三上悠亞」的稱號。她推出的《與辰同行》主打清純路線，由恤衫、馬至泡泡浴都是以白色做主題，充滿健康性感的感覺。

台灣雞排妹師妹黃語辰推出首本寫真集《與辰同行》。

30歲內地女星呂佳容憑電視劇《親愛的婚姻》在兩岸三地走紅，擁有好身材的她推出的首本寫真集《泡沫》走輕熟女路線，同時亦是送給自己的30歲生日禮物。

內地女星呂佳容推出的寫真集《泡沫》是送給自己的30歲生日禮物。

+ 9 + 8 + 7

身材最澎湃：

擁有36G神級完美身材的崔碧珈於2016年推出處女個人寫真集後，事隔3年再推出寫真《崔碧珈的生酮秘笈》，主力講減肥之餘，當然亦有不少性感靚相。她赴日本東京取景，寫真中更有超過15款噴血造型。

崔碧珈的寫真封面非常大尺度。（IG：@anita_ketodiet）

去年在亞洲小姐香港賽區決賽中並得「最上鏡小姐」的24歲李芷菱、擁有傲人的35D豐滿上圍，為打開知名度決定推出寫真集《Camilla Summer》。

24歲亞姐「最上鏡小姐」李芷菱推出首本寫真。

+ 2

最抵買：

有「香港寫真之父」稱號的林子賢（Ronald）於2009年為當時還是新人的周秀娜拍下人生第一本寫真集後聲名大噪，連續10年影超過40本寫真集。Ronald決定推出一本回顧相集《Ten Year Challenge》，集合多年來他為數百位美女影過而又值得重溫、特別收藏的靚相。

「香港寫真之父」林子賢推出《十年》寫真集，集合多年為數百位美女影過而值得重溫、特別收藏的靚相。

台灣17直播app推出一本名為《17 • 初夏》的寫真集，集合9位美女主播，包括謝花花、飄飄兒、小伊淳等等，一本就已經能看到9個美女的靚相，當然是物超所值啦！

17直播推出的《17 • 初夏》總共有9位美女主播參與！（17直播Facebook）

由網絡紅人司徒夾帶操刀的《私圖》共有兩冊，集合14位女星及網紅的美照。第一冊由孫慧雪做封面，亦有收錄Miss Hunny、丁彥均、皓琳、張嘉欣、雪瑤及林小美共7位美女的靚相。第二冊的封面為阿旦鄧洢玲，另外6位美女包括包括，陳煦凝、Rose Ma、張沛樂、黃可盈、趙詠瑤及硯秋。

《私圖》由網絡紅人司徒夾操刀。

《私圖》由網絡紅人司徒夾操刀。