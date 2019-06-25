53歲羅霖為寫真集搏到盡　第一次挑戰海底拍攝：我唔識游水！

「美魔女」羅霖（Candy）於2015年以半百之齡推出首本個人寫真集《Timeless》後，事隔4年再度宣布出擊推出第二本寫真集《Timeless凍齡美魔法》，與另一「凍齡美女」溫碧霞打對台競爭，引起外界關注。她透露為了今次作品，除了在香港取景外，亦飛到上海、泰國和韓國拍攝，而且尺度亦有別於4年前般以性感為主，營造自己健康的一面，除了有大量靚相之外，亦用文字分享自己的保養之道及凍齡秘訣。

Candy稱自己時刻保持備戰狀態。

Candy為了今次的作品，在一個月內極速減10磅，包括做運動、做機、推脂和按照飲食餐單進食，務求用最佳狀態拍攝。而她透露寫真中共有六套泳衣造型，不過尺度就比以前細得多：「尺度啊，其實我冇諗過㗎，泳衣照我覺得就有別於我四年前出嘅寫真，當時係有啲性感，但今次我覺得泳衣係應該健康嘅，所以我就搵一啲大自然、沙灘去拍攝，感覺舒服健康啲。」而其中最大的分別莫過於，不懂游泳的首次嘗試海底拍攝，她笑言對成品相當滿意，不過其實整個拍攝過程都相當痛苦：「拍攝嘅泳池唔夠深，得1米幾，變咗要打橫瞓喺度，但係又會浮起，所以要綁一舊鉛喺個身度，我要克服少少恐懼因為第一次，同埋我唔識游水！着住條裙濕咗水好重，又要閉氣擘大眼做優美動作，所以個幾兩個鐘影咗好多相，最終只有1、2張用到！」

不懂游泳的Candy首次嘗試海底拍攝。

與早前宣布推出第三本寫真集《海潮》的溫碧霞同時出寫真集，難免被外界將二人拿來比較， 面對在寫真中搏到盡以半裸造型亮相的Irene，Candy稱沒有將對方視為假想敵：「一路以來我都只係同自己比較，一路鞭策自己，又唔會同人比較，其他藝人影嗰啲我都好欣賞，佢哋都keep得好好！」她笑言自己身邊很多藝人朋友都保養得宜，不得不寫個服字，自己都非常努力保持最佳狀態：「如果唔將自己keep好啲，你會冇咗好多機會，尤其娛樂圈，如果keep得唔好，例如有瘦身廣告想搵你，你話等等先等我keep完先拍，其實就會冇咗個機會，有咁多藝人可以選擇，人哋都會揀第二個啦！所以我做呢行都會時刻保持備戰狀態，機會嚟到先可以好好把握。」

溫碧霞與Candy打對台，同時間推出寫真集。

《Timeless凍齡美魔法》主要分享保養之道及凍齡秘訣。（羅霖IG：candylolam）

經常被外界大讚是「美魔女」，覺得自己哪裡保養得最好？Candy笑言是皮膚：「真係要多謝我媽咪，有少少係先天嘅，不過後期保養都非常重要，有恆心自然就會keep得好！所有嘢都要持之以恆，身形、皮膚都係，我長期都係一個禮拜敷4至5次面膜，因為皮膚最緊要就係補水，唔需要用好貴嘅化妝品。 」Candy亦有分享自己的凍齡秘訣，除了勤做運動之外，亦要從飲食入手：「要少食多餐，最好七成飽，好似我咁鍾意食粉麵，就唔食肉（牛羊），主要食雞、蔬菜、魚類，如果兩樣都食就會好易肥。另外我長期飲暖水，一來對身體好，二來，飲凍嘢會積聚脂肪。」她稱正面的心態亦是其中一個不可或缺的條件：「首要身體健康，心情開朗開心，自然皮膚又會靚啲、睡眠又會好啲。」

Candy表示澱粉質和紅肉（牛、羊），只能選擇一樣。

《Timeless凍齡美魔法》將於7月推出，並在書展中舉行簽名會，Candy笑言會做好自己落力做宣傳，而目前已經收到很多預購單，所以不怕蝕本，並會將投資金額中的十分之一，即6萬元捐給慈善機構：「想本書除咗散發正能量，教大家keep fit之外，希望都可以做到善事。」

她稱會將寫真所得的款項中，將6萬元捐給慈善機構做善事。

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