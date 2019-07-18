內地超模劉雯寧波工作室曝光　極簡優雅設計被讚世外桃源

內地超模劉雯擁有178cm的高䠷身形，典型的亞洲面孔、纖瘦的四肢，自首次踏上時裝周舞台就令人留下深刻印象。被《紐約時報》形容為「中國第一超模」的劉雯，在2013年成為史上第一個打入《福布斯》年度模特收入排行榜的亞洲超模，實力強勁！最近劉雯在IG Post了一系列工作室的照片，極簡的設計，舒適的環境，不少粉絲看完都忍不住大讚「世外桃源」！

被評為「中國第一超模」的劉雯，經常出席時尚場合。（IG@liuwenlw）

劉雯是首位踏上Victoria's Secret時裝騷舞台的內地超模。（IG@liuwenlw）

劉雯將工作室命名為「六之工作室」，位於浙江寧波梁祝文化小鎮，由兩幢多層建築組成。劉雯將她環遊世界工作的十幾年經歷裝進了這個名為「六之」的空間，她接受雜誌訪問時表示，將這個地方視作「成長的盒子」，一半是自己這些年來的經歷與故事，一半代表着未來的成長。整個空間以極簡風格呈現，窗外的綠色植物，令整個空間充滿活力。室內主要以白色和灰色為主，配以淺色木製傢具，通透的空間使室內室外融為一體。

工作室位於浙江寧波，室內配以木製傢具，走極簡典雅風格。（IG@liuwenlw）

二樓露台上放置了白色躺椅，還種植了很多香草和漿果類植物可供採摘食用，儼然一個都市小農場。整個工作室的巧妙景觀佈置令人在室內都感受到四季，鬧中取靜，簡約不失大方的設計，正如劉雯本人一樣簡單優雅。不少網民紛紛留言大讚「太有品味了」、「還招人嗎？不想下班」、「簡約而不簡單」。

二樓露台有白色躺椅，仲有好多植物。（IG@liuwenlw）

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在2005年出道的劉雯，經過十多年來的努力，由一個籍籍無名的小女生，到在國際時裝界闖出一片天，是首位在Victoria's Secret騷中登場的內地超模，更成為多個國際品牌的代言人。在福布斯今年發布的「中國十大國際超模排行榜」中，劉雯位居榜首，她曾在2017年憑藉年收入650萬美金（約5081萬港元），在福布斯全球模特兒收入排行榜中排行第8。雖然劉雯吸金力強，但從工作室的環境可見，她絕對是有錢有品味！

身高178cm的劉雯，一雙長腿十分吸睛。（IG@liuwenlw）

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