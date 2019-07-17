孫慧雪獲出價千萬出席飯局：我叫老公幫我Block咗佢

37歲的人妻孫慧雪（阿雪）雖然已婚生了一個仔Riley，但身形依然好Fit！今年推出寫真散文集《那個願沒有圓》的阿雪，身材向來都甚有睇頭，為了以最佳狀態示人，她更怒減27磅。近日在書展積極宣傳散文集的阿雪，今日（17日）在Facebook上載了一張Whatsapp的對話截圖，原來是有人以1000萬邀約她出席飯局！

孫慧雪今年推出寫真散文集。（IG@snow711）

其實過往都有不少女星曾經試過收到飯局邀請，阿雪在Facebook Post了一張Whatsapp的對話截圖，寫道：「又來啦！唔好意思，要block你了！」相中所見，原來是有人邀請她工作，但當阿雪詢問後，對方是邀請她出席飯局。雖然阿雪回覆對方「No，thx」，但對方繼續對話，表示是「1000萬」。

阿雪在Facebook上載了一張Whatsapp對話截圖，有人以1000萬邀請她出席飯局。（孫慧雪Facebook截圖）

身為人妻兼人母的阿雪收到飯局邀約，當然都好驚訝，她在接受《香港01》訪問時表示已經不是第一次：「其實成日都收到，但我覺得好無聊，得啖笑，所以都冇覆佢。（今次係咪最高價碼？）唔係，之前有人message我，出價1500萬，話要同我打視像電話，但我當然都唔會理佢。（老公聽到有咩反應？）因為我係科技白癡，所以我係叫佢幫我Block咗嗰個人，佢都叫我忙書展先，唔使理。」

雖然阿雪已為人妻兼人母，但身形依然好Fit！（IG@snow711）

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