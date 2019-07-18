【娛樂風雲】ViuTV全新實況喜劇勁多星　一文睇清全劇角色關係

由李麗珍、廖碧兒、陳國邦和袁富華等主演的ViuTV新劇《娛樂風雲》已於7月15日起，逢星期一至五晚上8點在99台播出。劇集承接早前《做演藝嘅》的故事線，講述娛樂圈血淚實況，更以現今娛樂圈為藍本，許多熟口熟面的設定暗諷娛樂圈的大小事。除了《做演藝嘅》的原有陣容，《娛樂風雲》亦加入了很多熟悉的面孔助陣，包括飾演娛樂大鱷楊生的金像男配角袁富華、飾演何啟華母親的李麗珍等。

ViuTV新劇《娛樂風雲》已於7月15日起，逢星期一至五晚上8點在99台播出。（ViuTV）

先介紹《娛樂風雲》兩大主角──ERROR成員何啟華和胡希文，何啟華飾演的杜魯福在劇中成立了臨記公司「福系」，有着成為一位出色演員的偉大理想。在偶然的一次機會下與梁蔚芝相遇，逐漸培養她成為一流演藝人才後，卻自身難保，公司經營不善，直至一位神秘的合伙人出現，轉危為機，明白娛樂圈不是一個只需要熱血的遊戲。

ERROR成員何啟華會繼續以杜魯福身份在《娛樂風雲》亮相。（ViuTV）

而胡希文飾演的梁蔚芝在《做演藝嘅》遇上杜魯福後，演技精進，獲得很多幕前機會。事業上更再進一步，加盟了比「福系」更多資源的「大天下」，但在新公司的安排下，往往受到不同掣肘，更被定型為只能夠演某一類角色，漸漸迷失了方向，甚至忘記了做演藝的初心。

胡希文飾演的梁蔚芝在《做演藝嘅》中擁有赤子熱誠，但在《娛樂風雲》中卻因為開始上位而迷失自我。（ViuTV）

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