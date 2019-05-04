【娛樂風雲】陳炳銓新劇角色參考王家衛：要活喺自己世界裡面

陳炳銓在《娛樂風雲》劇中角色「周克偉」是以王家衛為原型。（陳志嵐攝）

ViuTV新劇《娛樂風雲》處境喜劇講述各種香港娛樂圈中趣事，劇情還銜接了早前劇集《做演藝嘅》的故事線。今日是劇組第一天開工，主角何啟華、李麗珍、黃奕晨以及陳炳銓都有參與拍攝。陳炳銓接受《香港01》時表示他在戲中飾演一名導演，還說其外表裝束是參與考了一名本地導演。「我喺劇入面有個花名，叫Long-停偉，因為真係好鬼藝術，經常『Long-停』，好明顯我係扮緊王家衛啦。成套處境劇，我都係拍住阿Dee嘅角色（杜魯福），一路活喺自己世界內，一堆嘢要去做，但係結果都係玩死佢。」

陳炳銓表示因為工作太忙，而未有空陪李佳芯入場睇《復仇者聯盟4：終局之戰》。（陳志嵐攝）

問到劇中的導演是否一個成功的導演？這時候，他背後印有「周克偉」三個字的海報卻馬上掉下了，連陳炳銓也忍不住笑場。他笑著說：「喺意識形態上，我覺得同頭先張海報冚落嚟嗰嘅道理一樣，個角色本來係喺外國攞獎，但係返到嚟拍電影係『仆直』嘅，哈哈。通常都係啲演員紅到，係我紅唔到啫。」問到扮王家偉的技巧，他分享說：「我真係唔知佢日常生活係點，所以我就睇佢啲訪問。我見佢睇所有嘢都幾認真，如果要演，咪得閒活喺自己世界裡面囉，講講下嘢要咪埋眼望人。」



話說，早幾日李佳芯就表示需要自己買飛入場睇《復仇者聯盟4：終局之戰》（按此詳情）。那麼他會不會再陪女朋友李佳芯入場？「我都有睇㗎，但係你要明白，一開劇啲時間就好唔穩定。（要分開睇？）總之個重點就係睇完有得傾啦，哈哈。」