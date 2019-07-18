【新生日記】張亮教育觀念獲力推　拒同4歲女兒親嘴只錫兩個地方

每位父母寵愛兒女的方式都大不同，有一些會選擇嘴對嘴錫錫﹑有一些會選擇每日都要抱抱又錫錫…...近日內地男星張亮就在綜藝節目《新生日記》中大談親子教育問題，強烈認為爸爸是不應該同女兒親嘴的，皆因要從小培養女兒性別意識的重要性，他這一番言論一出即獲得許多人認同，同時亦點醒許多家長。

張亮在節目中大談教育觀。（新生日記微博圖片）

在最新一期《新生日記》節目中，張亮作為嘉賓去到好友姜潮、麥迪娜家作客，當中講到小孩的問題時張亮就大方分享個人經驗。而當中姜潮提到其實在小朋友幼兒時期時，大人是不適合與他們親嘴的，而這一點亦獲得張亮同意，更以個人同女兒為例：「不能親嘴，如果是女兒的話，還是要教給女兒一些自我保護意識。我現在親她都得親腦門或者親手背，我親要麼就是拿手親手背，要麼就是親腦門親頭髮的地方。我覺得女孩還是應該從小給她養成這個自我保護意識吧！」從小懂得同女兒謹慎相處，要女兒知道男女有別親密是不可過度的。

張亮從小就培養女兒性別意識的重要性。（張亮微博圖片）

而在旁的麥迪娜同時亦好奇男孩子可以親嘴嗎？張亮就表示兒子天天都漸長大了，有個人意識已經不太理會他：「你知道我兒子這麼大，他已經那個不搭理我了，說你有病吧親我。男孩總覺得自己長大了，然後就覺得自己甚麼都行了。他已經有這個自己的主觀意識了。」令旁人都笑到見牙唔見眼。

對於張亮對女兒的教育觀培養同時亦獲得不少人認同，特別是對於女孩子真的非常重要。這一個行為除了令女兒學懂男女有別之外，更重要的是大人可避免將病菌傳給小朋友，網友紛紛留言：「教育孩子的方式真好」﹑「親爹也要保持一些距離」﹑「這種觀念必順是小小就應該讓她知道」…力推其教育方式。

張亮這一個觀點獲得許多人認同。（思想聚焦微博圖片）

事實上從小培養性別意識是非常重要的一環，皆因小朋友在3歲的時候就開始會建立男女性別的概念，在這個時候就應該教導一些基本的性別知識，讓小孩知道要認識自我樹立清晰的性別意識同健康的人格，為日後處理兩性關係打好良好基礎。

張亮的兒子天天都11歲了。（張悅軒微博圖片）