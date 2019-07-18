吳謹言過分「模仿」Angelababy？　網友鬧令妃東施效顰：Copy精！

內地女星吳謹言憑藉出演古裝劇《延禧攻略》爆紅，隨著人氣的提升，各類影視、代言工作接踵而至，而相關的負面新聞也不少，例如演技差、耍大牌等等，導致部分觀眾對她的好感度減低。

走紅之後，吳謹言多了不少時尚資源，密密登上雜誌封面、參與時裝周，以及出席各類品牌相關活動，造型同妝容都愈發精緻，較以前時髦不少。但近日有網友指出，吳謹言風格過分「模仿」Angelababy（楊穎），不止髮型、妝容、服裝，連拍照姿勢都似到十足十，有網友更整理出兩人的對比照片，在網絡引起熱議。

點擊下圖睇二人相似程度：

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雖然明星之間撞衫是常有的事，不過由髮型、姿勢、造型等各個方面都與Angelababy相似，加上Angelababy早已紅透半邊天，人氣一直居高不下，因此不少網友同Angelababy的粉絲都認為吳謹言在「模仿」，批她是「東施效顰」、「Copy精」。

雖然二人不同場景不同服裝，但兩張照片看上去也有些相似。（微博@明星都愛街拍）

但也有網友為吳謹言抱不平，認為化妝、服裝是造型師的問題，與藝人無關，而且女星拍照翻來覆去都是那些動作，妝容都是同一個趨勢，如果這樣都叫模仿，那能找出一堆人「模仿」Angelababy。

有網友指Angelababy的團隊造型師現在在吳謹言團隊。（微博截圖）

其實Angelababy與吳謹言都屬於小臉、大眼睛，而且身材纖瘦，作為女星，妝容與服裝搭配一定會緊貼潮流，所以有時會覺得相似。實際上，兩人並非同一風格，Angelababy由模特兒出道，在時尚方面比較多變，有駕馭各類造型的能力與氣質；相比之下，科班出身的吳謹言靠拍劇走紅，樣貌更貼地，予人鄰家女孩的感覺。二人都各有優點同特色，是各自粉絲心目中的女神。