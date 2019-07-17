Angelababy發文傳與經理人離職有關︰我和粉絲的對話，和你們無關

Angelababy（楊穎）與內地男星黃曉明近來傳出婚變，不過黃曉明就透過工作人員發聲，怒斥離婚傳聞，並表示如有下次就會作出提告。而昨晚（16日），Angelababy在微博貼出三張圖，引來網民留言。

Angelababy昨日突然在深夜發文。（微博截圖@angelababy）

Angelababy在微博發文寫︰「最近我和世界有點時差，不過一切安好，勿念。」再貼上三張寫上「心靈雞湯」句子的圖片，​​​​分別是「You Live. You Learn. You Upgrade.（你生活，你學習，你進步。）」﹑「心要簡單，人要善良，別人怎樣對我，是我因果，我怎樣對別人，是我修行，遇見愛你的人，學會感恩，遇見你愛的人，學會付出。」和「認識的人越少越好，不要沾染不適合自己的圈子，知己一兩個就足夠，沉住氣，別去巴結誰，別人的奇蹟與你無關，得不到的不要去追，讓自己生氣的東西永遠別搭理。」三張「心靈雞湯」類的分享圖片，大概都是提醒大家正面面對生活。

Angelababy其中一張的「心靈雞湯」圖片。（微博圖片@angelababy）

Angelababy的一舉一動也受到外界關注，「Angelababy怎麼了」和「Angelababy經紀人」也登上了微博熱搜。微博上紛紛有人作出不同的推測。有粉絲猜測會否跟她的經理人離職有關，而這名經理人跟她合作多年，最近宣佈創業。而第三張圖片中的「認識的人愈少愈好，不要沾染不適合自己的圈子」一句未知是否有所隱喻，還是有所抒發？而又有網民留意猜測會否與婚變傳聞有關。不過，更多的是對她的關心和祝福，可見粉絲們對她滿滿的愛。

Angelababy的一舉一動也受粉絲關心。（Instagram@angelababyct）

不過，未知是否因為意外地引起了多番有關貼文的討論，Angelababy今日（17日）在微博寫道︰「現在的微博怎麼了，我粉絲問我最近幹嘛不發微博，我和他們的對話，和你們無關。不用送我上熱搜了，好好關心自己吧。」 ​​​​疑似回應有關貼文引來的討論，粉絲們紛紛留言指︰「姐，你好酷！」

Angelababy今日再在微博發文回應。（微博截圖@angelababy）

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