【對不起 標籤你II】陳彥行談身材豐滿的困擾：我性感唔等於淫蕩

ViuTV綜藝節目《對不起 標籤你II》由強尼和火火主持，跟第一季一樣，繼續向觀眾帶出一個訊息：好人、壞人「冇樣睇」。撕下標籤後，被標籤的朋友，與常人無異。而每集會有不同的主題，因應主題而邀請不同嘉賓。除此之外，三位Tagger亦會利用遊戲、測試、訪談，猜測眼前幾位朋友，究竟誰是真正被標籤的人。Tagger會透過種種社會實驗，從中感受外界對被標籤者的目光、態度，與觀眾一齊反思標籤行為。而接下來的一集主題是身材較豐富的女生（俗稱「Double May」）。

行姐親爆作為身材豐滿女生遇過的煩惱。

這次邀請到身材惹火的藝人陳彥行分享作為身材豐滿的女生的自身經歷。行姐自言角色可能因身材而被定型，角色多數與其身材有關係，更自爆曾試過被性騷擾。她大談擁有豐滿身材的感受，「如果我覺得係工作範圍內既，會當係工作既一部份，就會一笑置之。但如果私底下既話，我會劃清界線：我性感唔等於淫蕩。」而當上節目的幾位女生示範自拍性感照的技巧時，在旁的行姐就示範了有真材實料是不需要任何技巧，隨手拿起手機自拍就已經有驕人的效果。

行姐和Tagger Odilia互動。

不過，其實身材豐滿的女生生活可能有她們的煩惱，所以節目就派出Tagger曾贊學（阿神）和陳康琪（Odilia）體驗她們的生活。「升級」後的阿神被安排在旺角商場門口徘徊。起初，阿神知道有叔叔偷望時，仍為自己的姿色和身材十分沾沾自喜。於是製作組決定將行動升級，秘密派出「咸濕阿伯」瘋狂近距離欣賞阿神。不知情的阿神事後憤怒地直斥伯父太離譜，「哄到咁埋直頭痴線囉﹗如果視覺可以性騷擾既話，佢真係可以唔用言語性騷擾我。」另一邊廂，升級後的Odilia被安排在油麻地街頭扮等人。短短的20分鐘入面，已經有3位男士主動上前搭訕，更有人直接問「幾錢」。無端端被問價的Odilia十分錯愕，直指自己只是「等緊人咋」。Odilia表示心情很不好受：「當你擁有一個較為豐滿身材的時候，香港有啲地方原來係有危險，唔應該去。」

行姐親身自範「特別的自拍技巧」。

以上的情況，其實對於那些身材豐滿的女生來說是見怪不怪。今集的主角擁有40L的上圍。她分享因為豐滿的體態而經常吸引途人的目光，有時候更感到宛如被「視姦」，更曾經在地鐵上被跟蹤狂足足追了8個月台。體態豐滿本不是壞事，而每個人的身形本就不一樣，可是社會充斥著各種對女性不同的標籤和形象定型，更會有一種責備受害人（Blame the victim）的文化。今集的主角指自己曾經和朋友苦訴在地鐵被人非禮，但朋友反而覺得問題在於主角的身材過於豐滿，可見其實身材豐富的女生也是「有苦自己知」。