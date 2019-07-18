成日同靚仔拍戲被網友責罵　蔡卓妍：問我係咪前世救咗銀河系

周柏豪及蔡卓妍（阿Sa）出席由李敏新書《感動她77次》發布會，李敏笑言這次新書的靈感是來自於前一個作品《原諒他77次》：「之前小說拍成電影令到一班女仔好有共鳴，大家都好想睇故事之後發展如何，所以就有呢本書嘅岀現。」

李敏笑言想讓這個故事有77集。（陳順禎攝）

三人在2016年電影《原諒他77次》合作後，迅速成為好朋友，所以阿Sa在創作上也給了不少靈感和題材。阿Sa又笑指拍攝電影《感動77次》時遭網民責罵：「其實今次電影裏面加盟咗泰國靚仔演員Mario Maure，我喺網上面見到好多人留言話好憎我，『阿Sa係咪前世拯救咗銀河系先同到咁多靚仔合作』，不過呢個係劇組員工福利。」

柏豪憶起拍第二集時候，表示不需要重新投入劇組，因為大家也很熟悉對方。（陳順禎攝）

另外，提到柏豪在《感動她77次》中需要感動阿Sa 77次，柏豪指自己在現實中也盡力感動別人：「其實我做好多事都會感動人，尤其是對身邊嘅人會百分之百令到佢哋開心，冇話去特登做一件事要幫自己加分。盡心盡力，無愧奉獻畀家人，呢一點都係我同大家應該要做。」