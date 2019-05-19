蔡卓妍鍾欣潼歷盡風雨感情不變　快閃遊東京賀TWINS成軍18週年

TWINS在不少香港人心目中是傳奇般的存在，原來不經不覺已經出道了18年。蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）在18年間經歷過不少風風雨雨，卻依然感情不變，姊妹情深。她們日前結伴到日本東京快閃一日遊，不但到多個景點打卡，又大吃各種美食，開心慶祝TWINS成軍18週年。

TWINS現時仍是不少香港人心目中的傳奇組合。（《女校男生》MV截圖）

阿Sa在IG分享多張與阿嬌的旅遊照片和影片，在影片中的二人在多個景點前面擺甫士兼哈哈大笑，與出道時期的她們一樣盞鬼，她亦引用《虛齡時代》的歌詞「共你即使風沙吹過不再一樣，有一點滄桑都可更為漂亮」表達對拍檔阿嬌的謝意。阿嬌亦在IG寫道：「18周年快樂，風雨同路，感謝有你。」

阿Sa和阿嬌日前到東京旅遊賀出道18年。（蔡卓妍IG：@choisaaaa）

好友兼同門師姐容祖兒（Joey）亦在IG發文祝賀TWINS邁進第18年，並附上4張過往與TWINS同台的照片：「照片太多，只怪我們太喜歡影相，一張又一張，代表著些什麼，三言兩語怎能道盡。只能說在這亂世，仍然找到讓你相信世界是美好的人們，我們都很幸運。」