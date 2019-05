林峯與阿Sa再演情侶呻「對到嘔」　望劇集引起觀眾共鳴

由林峯、蔡卓妍(阿Sa)、方中信主演的網劇《PTU機動部隊》正於「黃Viu煲劇平台」熱播,事隔多年再拍港劇,林峯坦言相當開心,對劇集寄予厚望,又笑言與好友阿Sa「對到嘔」。同時,他亦為劇集獻聲,再唱洗腦歌曲,令網友聽出耳油!

雖然以往做過眾多角色,不過林峯是首次飾演着制服的PTU警員,他也感到很榮幸:「第一次着住紀律部隊嘅制服,感覺真係唔容易,因為裝備非常之重,尤其是我哋每日着住對boot,又好多追逐戲,拍完之後,令我更加佩服佢哋!着起套制服,成個人仲挺過着古裝,因為好自然就會有一種責任感、正義感。」

入行多年,林峯初次飾演穿著制服的警務人員角色。

相隔五年再演港劇,林峯不但未有生疏,更表示不消幾天已全程投入,談及最難忘的場面,他就大賣關子,「嘩,都有好多難忘場面,劇入面有好多單元、好多唔同案件,我哋將機動部隊嘅日常濃縮到30集入面,觀眾會睇到套劇有好多事發生,好多唔同人物、唔同嘅線同時進行,所以係套節奏明快嘅電視劇,觀感上亦可以俾到你好大衝擊!」

相隔五年再演港劇,林峯不消幾天已全程投入。

自電影《翡翠明珠》後,時隔八年再與阿Sa演情侶,林峯竟笑言「對到嘔」,「舊年可以話對住阿Sa對到嘔,因為又同佢拍咗另一套電影,真係年頭對到年尾!其實又好開心,因為同阿Sa已經相識多年,私底下好熟、好有默契,每次同佢合作都好開心。」

林峯與阿Sa相識多年,分屬老友。

「PTU」系列珠玉在前,而林峯認為作品之間無須比較:「我哋每次做一個作品,先唔好諗住去比較,作為一個演員,好希望拍出嚟嘅,除咗畀所有觀眾睇之外,觀眾入面亦有我哋飾演嘅角色(警務人員),希望佢哋睇到嘅時候會產生共鳴,會覺得:『咦,好真實喎!點解我哋啲細節嘢,你哋都知嘅?』因為我哋做過好多research,亦都得到PTU協助,希望做出一個真實而又有戲劇性嘅網劇畀大家。」

林峯希望《PTU機動部隊》能引起觀眾共鳴。

除了演員工作,林峯也曾為多套劇集獻唱主題曲,首首街知巷聞,一班巴絲更每隔幾個月就發動攻勢為他平反:「見到依家樂壇,突然好掛住林峯」、「慢歌同快歌都handle到」、「唱live真係好得」等,如今他再為劇集獻聲,片尾曲《All We Need Is Time》相當洗腦,不少網友直呼懷念,大讚動聽。

曾為多套劇集獻聲,林峯再為《PTU機動部隊》獻唱片尾曲《All We Need Is Time》。