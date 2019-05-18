林峯與阿Sa再演情侶呻「對到嘔」　望劇集引起觀眾共鳴

由林峯、蔡卓妍（阿Sa）、方中信主演的網劇《PTU機動部隊》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，事隔多年再拍港劇，林峯坦言相當開心，對劇集寄予厚望，又笑言與好友阿Sa「對到嘔」。同時，他亦為劇集獻聲，再唱洗腦歌曲，令網友聽出耳油！

雖然以往做過眾多角色，不過林峯是首次飾演着制服的PTU警員，他也感到很榮幸：「第一次着住紀律部隊嘅制服，感覺真係唔容易，因為裝備非常之重，尤其是我哋每日着住對boot，又好多追逐戲，拍完之後，令我更加佩服佢哋！着起套制服，成個人仲挺過着古裝，因為好自然就會有一種責任感、正義感。」

入行多年，林峯初次飾演穿著制服的警務人員角色。

相隔五年再演港劇，林峯不但未有生疏，更表示不消幾天已全程投入，談及最難忘的場面，他就大賣關子，「嘩，都有好多難忘場面，劇入面有好多單元、好多唔同案件，我哋將機動部隊嘅日常濃縮到30集入面，觀眾會睇到套劇有好多事發生，好多唔同人物、唔同嘅線同時進行，所以係套節奏明快嘅電視劇，觀感上亦可以俾到你好大衝擊！」

相隔五年再演港劇，林峯不消幾天已全程投入。

自電影《翡翠明珠》後，時隔八年再與阿Sa演情侶，林峯竟笑言「對到嘔」，「舊年可以話對住阿Sa對到嘔，因為又同佢拍咗另一套電影，真係年頭對到年尾！其實又好開心，因為同阿Sa已經相識多年，私底下好熟、好有默契，每次同佢合作都好開心。」

林峯與阿Sa相識多年，分屬老友。

「PTU」系列珠玉在前，而林峯認為作品之間無須比較：「我哋每次做一個作品，先唔好諗住去比較，作為一個演員，好希望拍出嚟嘅，除咗畀所有觀眾睇之外，觀眾入面亦有我哋飾演嘅角色（警務人員），希望佢哋睇到嘅時候會產生共鳴，會覺得：『咦，好真實喎！點解我哋啲細節嘢，你哋都知嘅？』因為我哋做過好多research，亦都得到PTU協助，希望做出一個真實而又有戲劇性嘅網劇畀大家。」

林峯希望《PTU機動部隊》能引起觀眾共鳴。

除了演員工作，林峯也曾為多套劇集獻唱主題曲，首首街知巷聞，一班巴絲更每隔幾個月就發動攻勢為他平反：「見到依家樂壇，突然好掛住林峯」、「慢歌同快歌都handle到」、「唱live真係好得」等，如今他再為劇集獻聲，片尾曲《All We Need Is Time》相當洗腦，不少網友直呼懷念，大讚動聽。

曾為多套劇集獻聲，林峯再為《PTU機動部隊》獻唱片尾曲《All We Need Is Time》。