【娛樂風雲】海報冇女主角網友鬧爆　「被失蹤」胡希文：唔好問我

由ERROR成員何啟華（華Dee）、胡希文、袁富華等主演的ViuTV劇集《娛樂風雲》正於星期一至五晚上8點鐘在99台播放，劇集延續了《做演藝嘅》故事情節，為觀眾繼續大放笑彈。

ViuTV近日在網上公開了《娛樂風雲》的官方海報，不過一班一直支持「弱台」的粉絲並沒有為此而高興，因為海報上沒有劇集的關鍵人物──飾演女主角梁蔚芝的胡希文（Yoyo）。不少網友見此均留下負評：「套劇Poster冇女主角嘅？」、「連自己藝人都唔擺好過分」、「點解個名要放下面」。

ViuTV日前公開《娛樂風雲》官方海報，卻因為獨欠女主角胡希文亮相而遭網友鬧爆，而胡希文的名字亦只在左下角的不起眼位置出現。（Instagram/@viutv）

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身為ViuTV旗下藝人的胡希文之後亦有在Instagram轉發海報，提醒粉絲留意劇集之餘，更在留言中Hashtag了：「我咩都唔知」、「唔好問我」、「解釋唔到」、「大家會睇就夠了」等句子，疑似回應「被抽起」事件。

胡希文在網上疑似回應「被失蹤」事件，指「我咩都唔知」、「解釋唔到」。（Instagram/@yoyo_wuheiman）

據知，劇集幕後單位本身是打算分開多階段推出海報，在第一波宣傳中刻意抽起胡希文，並將重心放在袁富華、李麗珍等「外援」上。而這個做法事實上並沒有獲得ViuTV內部一致支持，更有人敢怒不敢言，認為安排令人不解，與致「親生女」於不顧無異，對胡希文極不尊重。

胡希文和「華Dee」何啟華之前在《做演藝嘅》中拍住上，表現突出甚獲觀眾讚賞。（ViuTV）

其實ViuTV冷待「親生仔」、「親生女」絕非新鮮事，有消息指早前播完的《詭探前傳》海報原本是沒有陳安立、沈殷怡等ViuTV旗下藝人亮相，引起反對聲音後，相關部門才不情不願地更改安排，將海報換成現有版本。

另外，最近播出的《Reboot》雖然有駱振偉、岑樂怡等「親生仔女」演出，但「全外人」陣容的《仇老爺爺》卻成為近期宣傳重點，也令內部產生不少聲音。