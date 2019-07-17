【仇老爺爺】Yanny率領女神「Dem beat」　盡顯「搏盡無悔」精神

由「廢青」游學修、「廢老」盧海鵬主演的ViuTV新劇《仇老爺爺》播到第二個星期，繼續以搞笑抵死的方式帶出各種社會熱話，包括關愛座獵人、假Double May騙局、壓力爆煲的｢巴士阿孫｣、被「鍵盤戰士」網上公審等，幕幕似曾相識，十足香港近年大事回顧！而昨晚（16/7）播出的一集竟然出現被網民瘋傳的「何東beat」！

好熱血啊！（《仇老爺爺》畫面）

完美還原「何東beat」 女神步操做騎呢動作

第6集講述仇學秋（游學修飾）在街上派傳單，看到樣子甜美的Yanny（陳穎欣 飾）在公園手舞足蹈，以為對方在練習跳舞。仇學秋上前搭訕，一問之下就知道Yanny正練習「Dem beat」，令沒有讀大學的仇學秋聽得一頭霧水。Yanny耐心解釋，其實「Dem beat」在香港本地大學十分流行，是一種建立認同感和團結精神的文化。學生會穿上所屬學會或學院的T-shirt整齊列陣，一邊拍手踏地打拍子，一邊大聲叫口號。不過Yanny對自己的表現沒有信心，仇學秋就教她克服心理障礙的竅門，就是把自己幻想成跳舞最厲害的人，沒想到Yanny竟然認為「的士陳」陳偉霆是舞王！

點擊下圖看眾女神「Dem beat」：

Yanny率領一眾身穿黃色T-shirt的靚女同學，包括文青女神袁澧林、余香凝、談善言等，像軍隊步操一樣認真地做著各種騎呢動作，大叫九唔搭八的口號，在校園中心「Dem beat」，青春熱血並且氣勢十足，將真正的「何東beat」神還原，向被稱為史上最尷尬的「何東beat」致敬。

Stephy好有「大仙」風範！（《仇老爺爺》畫面）

Stephy客串大學生 毫無違和感

另外，《仇老爺爺》其中一個亮點就是有不同重量級演員客串，上星期就有黃秋生，今個星期就有鄧麗欣（Stephy）。今次Stephy就客串扮演宿舍「大仙」（大學術語：大學三年級的學長，取「Senior」的諧音），仍然似足大學生。Stephy以滿口外人難以理解的大學術語，鬧爆90後學生「撻皮」（大學術語：形容做事態度散漫不積極），嘗試激勵師妹們要「搏盡無悔」，加上一招「城大老鬼反枱」，完美演繹香港大學生文化，盡顯老鬼霸氣。究竟最後Yanny能否率領眾人「Dem beat」成功，就要留意逢星期一至五晚九點半，在ViuTV 99台播出的《仇老爺爺》了。