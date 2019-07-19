【十二傳說】黃建東改搞笑本色做大學教授　撳女仔個頭落水心驚驚

「惡搞王」黃建東（東東）一向以自家製二次創作和搞笑見稱，但今次在無綫劇集《十二傳說》的「大學傳說」中，飾演一位有很多感情瓜葛的大學教授，想不到正經演出叫人眼前一亮，東東說：「可能因為今次帶住眼鏡，着得好斯文咁見觀眾，加上個角色有好多內心嘅掙扎，所以收到好多留言話從來冇見過咁樣嘅黃建東，原來我係可以咁認真同嚴肅，唔係淨係搞gag。好多謝監製畀個機會帶出我嘅可能性，同埋要多謝啲好對手好似飾演我前女友嘅林夏薇同埋老婆趙希洛等。」

趙希洛在劇中飾演東東老婆。

今次東東的演出面臨很多挑戰，當中有一幕要被「老婆」趙希洛用刀刺死倒臥在血泊中，搞到隱形眼鏡染色：「拍攝嗰幾日用咗好多血漿，成身都血淋淋。因為我戴隱形眼鏡，返到屋企除眼鏡時發覺原來啲血漿洗唔甩，成對隱形眼鏡都變成粉紅色，最後要揼咗買過對，好大犧牲。」不過，講到最心驚膽跳的一場戲，要數用繩勒死一個女學生同埋強行淹死另外一個女學生，東東笑言：「做施刑者真係緊張過做受害者好多，因為好擔心會整親人。好似今次要撳個女仔個頭落水，之前都溝通咗好耐，如果佢個頭一退後代表佢要上水透氣，我要即刻放手，所以拍嘅時候雖然個表情要好凶狠，其實內心係心驚膽跳同埋好大壓力。」