任達華內地商演被狂漢刺傷腹部　疑似錄音向朋友求助：去邊間醫院

任達華 (華哥) 今日早上於內地中山出席活動時，遭狂徒用刀刺傷腰間和腹部，當場流血。事發時華哥正站在台上，此時有一名身穿背心的男子衝上台，並從褲袋裏拿出利刀刺向華哥的腰間和腹部，刺完還用手打華哥，且還不停揮刀追住華哥施襲，華哥嚇得即急忙閃避，現場的工作人員以及保安人員齊衝上前制服疑兇。之後華哥就用手按着腹部，見他成手血，當時他依然清醒，他拿起手來看看掌上的鮮血，並跟工作人員表示：「去醫院吖。」之後就上了車往醫院接受治療。

突然被狂徙襲擊。(微博截圖)

而在華哥遇襲之後，網上即傳出有一段疑似華哥的錄音，在他的群組裡求助說：「搵人幫幫我，我𠵱家因為喺台上面有一個發神經嘅朋友，攞把刀拮咗我一吓，我𠵱家流緊血，睇下去邊間醫院，搵人嚟幫幫我先得。」受了傷的他仍要自己向外求助。

華哥遇襲受傷流血。(微博截圖)

網上有消息流傳指，今次負責商演的工程開發商疑似拖糧，有工程分判商人找來兇徙襲擊開發商的老闆，華哥慘被點錯相。《香港01》致電華哥所屬的公司英皇娛樂詢問有關華哥現時的情況，對方回覆表示：「華哥今早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況隱定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家。至於會唔會返港就醫，一切要等醫院確定華哥情況安穩後才決定。」

華哥遇襲後即時入醫院接受治療。(網上圖片)

華哥流到成手血。(微博截圖)

點擊下圖逐格睇華哥遇襲出事嘅經過：