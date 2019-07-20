任達華內地商演被狂徒刺傷腹部　受傷同拍劇竟是同一間醫院！

任達華（華哥）今日（20日）上午在內地中山出席活動時，被一名狂徒用刀刺傷腰間和腹部，一名身穿背心的男子突然衝上活動舞台，用利刃刺向華哥，嚇到華哥即刻閃避，隨後大批保安衝上台，將這名男子制服。華哥受傷後被送入院治療，而他送院的相片亦曝光。

任達華在中山出席活動時被狂徒刺傷腹部。（影片截圖）

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雖然華哥受傷後滿手鮮血，但依然清醒，工作人員隨即送他上車前往醫院，網上流傳兩張華哥在醫院的照片，其中一張他在病床上，而另外一張就是他在醫院內走動。不過華哥所屬公司英皇娛樂回應指，前者的確是華哥現時在醫院的照片，但後者只是劇照，因為都是在同一間醫院所以有所誤會。

網上流傳任達華於醫院內檢查的照片。（網上圖片）

其實華哥去年曾在中山取景拍攝內地劇集《破冰行動》，該劇根據真實案例改編，而劇中出現的醫院場景，就是廣東中山火炬開發區醫院。中山市火炬開發區公安局通報稱：「7月20日上午10時17分許，香港藝人任某在中山火炬開發區參加一商業活動時被一名男子（身份待查）刺傷，嫌疑人已被當場制伏，傷者已送往醫院救治，無生命危險。案件正在進一步調查中。」看來兩張照片只是巧合，華哥受傷後被送往曾拍劇的醫院治療。

中山火炬區公安分局的通報。（人民日報微博圖片）

網上瘋傳任達華在醫院內自行走動的照片，原來只是劇照。（網上圖片）

英皇娛樂表示：「華哥今早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況穩定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家。（會唔會盡快安排華哥回港醫治？）一切要等醫院確定華哥情況安穩後才決定。」

網上瘋傳聲稱是任達華的詳細病歷截圖。（網上圖片）