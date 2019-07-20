泰劇《吹落的樹葉》主角變性後跟姑丈上床　再遭生父強吻成熱話

泰國電視劇《吹落的樹葉》劇由美女泰星平采娜（Baifern）主演，劇情講述平采娜飾演的變性美女Nira，為了幫母親復仇，放棄原本富裕的人生，回泰國找生父展開報復。由於劇情牽涉性別認知和亂倫畸戀等，成為網友討論焦點。繼早前女主角與姑丈（Push飾）激烈擁吻，日前播出的一集，她更慘遭父親強吻，引來大批劇迷痛罵「他是你兒子！」非常入戲。

平采娜跟Push在劇中有不倫關係。（平采娜IG圖片）

Nira小時候就有性別認知障礙，目睹生父出軌，更被家暴，因為父親間接害死母親，所以Nira長大後變性復仇。不過在報仇前，他竟愛上從小就暗戀的姑丈，當起小三，深陷不倫戀不能自拔，二人更有連番親熱鏡頭，更有床上戲份。

Nira 小時候就很喜歡姑丈。（《吹落的樹葉》影片截圖）

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變性後生父都著迷

變成大美女的Nira，重遇花心生父，沒想到迷倒對方，對自己更起了色心。在最新一集中，生父約Nira單獨見面，豈料生父一見面就對他進行勾引，叫他離開姑丈，「不要跟那個已婚的，我單身！」Nira雖然生氣但保持冷靜，出手反摸生父的臉，問他：「你孩子年紀跟我一樣大嗎？」Nira說罷起身離去，卻被不憤被拒的生父攔住，將他按到牆邊強吻，Nira奮力反抗，大罵父親「你骯髒」後離開現場。

生父聽到「你骯髒」這三個字，憶起曾經前妻也這樣罵過自己。其實當年年紀還小的Nira，就曾見到父親帶小三回家，母親當場撞破後趕走小三後，怒罵對方「你骯髒」。

Nira的父親不單認不出自己，竟還對自己起色心。（《吹落的樹葉》影片截圖）

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《吹》目前已播出11集，劇情非常狗血，卻意外大獲好評。在這集「父親強吻變性兒子」的情節播出前，網上已經掀起熱議，片段播出街後，網友對螢幕怒罵「他是你兒子！」

平采娜有泰國第一美女稱號。（平采娜ig圖片）