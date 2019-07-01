【吹落的樹葉】平采娜搭上靚仔姑丈　仔仔變性勾引父親有違倫常

由顏值爆燈的女星平采娜，主演的泰國電視劇《吹落的樹葉》，近日掀起了煲劇熱潮，劇中出位情節，講到仔仔為向親生父親報仇，竟然變性後以另一個身分Nira出現，並勾引父親，之後更跟靚仔姑丈談情說愛，情節完勝TVB式的大團圓肥皂劇，不過原來在復仇計劃中，出現了一個極大漏洞，更差點令平采娜身分敗露，功虧一簣。

平采娜跟Push外形合襯，仿如金童玉女。（平采娜ig圖片）

【圖輯】港產片最愛加入濕身畫面 劉嘉玲黎姿都遇過鹽花情節

泰國除了鬼片極有國際級水準外，其實電視劇亦甚具可觀性，而且題材大膽前衛，令不少睇TVB劇集大的觀眾，睇到嘩嘩聲。由平采娜及Push主演的泰劇《吹落的樹葉》，就是講述平采娜母親，間接被父親害死，所以他變性由帥哥變成美女，伺機向親生父親報仇，而劇中Push飾演平采娜的姑丈，一直很照顧小時候的平采娜，二人多年後重逢，平采娜已經是全新身分，全新面貌，二人更超越倫常，擦出愛火。

劇中平采娜父親間接害死太太，而變性後的平采娜回來復仇。（《吹落的樹葉》影片截圖）

以下是《吹落的樹葉》劇情：

+ 6 + 5 + 4

劇中有變性人情節，兒子勾引父親，姑丈跟侄仔相戀，聽落是很難接受的內容，但電視劇播出後，卻是口碑甚佳，平采娜的復仇過程充滿張力，不是簡單的情情愛愛劇集。雖然劇集提到變性人，但由泰國第一美女平采娜上陣，卻是賞心悅目，完全不會有嘔心感覺，而近日劇情講到平采娜跟Push重遇，二人互有好感，又相約喝咖啡，畫面上是金童玉女，甚為合襯。但大家不要忘記Push是有婦之夫，他太太亦即是平采娜在劇中的姑母，而且對方妒忌心強，更處處針對著平采娜。

憂鬱放空的眼神，讓人怦然心動。（平采娜ig圖片）

以下是平采娜高清美圖：

+ 11 + 10 + 9

平采娜在劇中變性後，有了一個新身分，美若天仙的Nira，但改名其實是整個計劃的最大漏洞，原來Nira來自Niranam，意思解作匿名，或是不存在的人，而男主角Push知悉平采娜劇中叫做Nira，他已經提出了很多疑問，而從Nira有喝黑咖啡的男性習慣，對Push侄仔的事很留意，Push也不是傻子，當然會懷疑對方的動機及真正身分。此時Nira的父親，也迷戀上Nira的美色，藉故親近，更因而發展成父子、姑丈侄仔，錯綜複雜的三角關係，之後劇情發展，就留待觀眾追看下去。