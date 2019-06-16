【吹落的樹葉】男主角因愛上繼母變性？　平采娜用膠棒自插身體

泰劇《吹落的樹葉》今年2月宣傳時，以七國咁亂的倫理劇情為賣點，變性兒子愛上同性戀繼母，而爸爸又偏偏喜歡上兒子，齋睇簡介已經相當吸引，演員陣容還有泰國紅星Push及《初戀那件小事》的女主角Baifern(平采娜)，讓人甚為期待，而日前該劇首播，竟然有平采娜用膠棒插入陰道的情節，睇到劇迷嘩嘩聲，勢必成為今年泰劇的話題之作。

平采娜顏值爆燈，在新劇《吹落的樹葉》飾演變性人。（平采娜ig圖片）

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泰國第一美女平采娜，在新劇《吹落的樹葉》飾演由男變女的變性人Nira，而首集播出已經交代了她母親車禍死亡，她以另一個身分展開復仇大計。平采娜顏值爆燈，而演出變性人的她，要用工具令人工陰道維持在張開狀態，為了防止埋口，在劇中見到她拎出了3支不同Size的膠棒，再有放進下體的動作，當然電視劇尺度所限，只會見到平采娜在洗手間雙腿張開，一臉痛苦的樣子，但已帶給劇迷相當震撼的感覺。

平采娜最為人熟悉的作品有《初戀那件小事》，被譽為神劇。（平采娜ig圖片）

按下圖有平采娜日常美態：

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不過之前網上瘋傳的狗血情節，卻完全不似預期，首先平采娜並非因為要復仇而變性，而是早已有女性傾向，但卻被富商爸爸大罵她的性向，加上其父有婚外情，所以平采娜劇中的媽媽，遂帶了兒子到英國，並進行了變性手術，最終母親在其父電話騷擾下發生車禍，而平采娜才以新身分回國，展開連串的復仇計劃。

《吹落的樹葉》首集內容：

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至於之前網上瘋傳仍是男人時的平采娜，因愛上繼母而變性，亦是一個美麗的誤會，劇中平采娜的姑母對母子二人極差，反而姑丈(Push)卻十分照顧小時候的平采娜，多年後平采娜已經改頭換臉，再次遇上姑丈，二人才發展出戀情，至於最後能否開花結果，就留待劇迷慢慢追看。