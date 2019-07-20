【東方神起香港演唱會】保證今晚不令粉絲失望　允浩：我想你們了

亞洲天團東方神起（TVXQ!）今天（20日）在香港舉行演唱會《TVXQ! CONCERT–CIRCLE–#with in HONG KONG》，兩位成員允浩和昌珉相隔一年再訪港，與去年一樣吸引大量粉絲入場支持。粉絲都手持組合的專屬手燈應援，現場氣相當熱鬧。

身穿黑白色紳士裝的東方神起以《Bounce》、《Something》和《Top of the World》三首大熱曲揭開演唱會序幕，猶如把現場粉絲觀眾帶進音樂劇之中。允浩和昌珉出名跳得又唱得，唱Live毫無難度外，二人亦十分合拍，交換拋道具給對方的準繩度也相當高。雙人舞出色外，二人各自的獨舞也非常值得一看，可見東方神起的確是寶刀未老的實力者。

東方神起相隔一年再來香港演唱會，與去年同樣以紳士造型登場。（劉智源攝）

東方神起一場來到香港，當然要用廣東話與粉絲打招呼，他們齊整地說：「大家好，我哋係東方神起。」台下粉絲則大力揮動手燈。允浩其後用流利的中文說：「你們想我了嗎？我想你們了！」哄得台下粉絲非常開心。而昌珉則講到：「好久沒有來香港，大家近來好嗎？」表示香港粉絲已等待東方神起一段時間，因此準備了多樣的舞台，保證今晚不會令大家失望。

東方神起出道15年，人氣依舊非常高！（劉智源攝）