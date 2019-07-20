【十二傳說】蕭正楠演技愈來愈成熟　喊戲令人驚艷！

蕭正楠入行17年，當過歌手拍過電影，近年主力拍劇，更屢屢擔正男主角，曾經被人詬病演技不夠班的他，亦愈來愈見成熟進步，他在TVB熱播劇集《十二傳說》一場喊戲中，演技大爆發，情感細膩，令人動容。

蕭正楠在新劇《十二傳說》中演技大爆發，在一場喊戲中表現情感細膩，令人動容。（《十二傳說》截圖）

單元故事「大學校園不思議事件」的謎團已被解開，傅子博（蕭正楠飾）發現兇手竟然與父親傅通明（杜燕歌飾）有關聯，當年兇手曾誣衊傅通明非禮自己，導致對方蒙上非禮學生罪名，被迫辭職。兇手被捕後，道出當年真相，還傅通明清白。

蕭正楠在劇中的角色傅子博表面上對於父親失蹤顯得漠不關心，其實內心非常難過，但他不去面對自己的真實情感。（《十二傳說》截圖）

在還給父親公道後，潘朵拉（林夏薇飾）帶他來到「大學校園不思議事件」中「時光隧道」傳說中的走廊。傳說每晚十時後，走在這個走廊上，有人搭上你的肩膀，一回頭會見到自己。潘朵拉說這個走廊有另一種說法，「當你回頭的一剎那，時空會突然轉變，你以為過了1分鐘，其實已經過了3個鐘。」潘朵拉藉此叫傅子博想像一下，如果再見7年前的自己，會跟對方說什麼。

平日不喜歡在人前表露情感的傅子博，想起7年前自己在面對父親失蹤時的態度非常冷淡，甚至口出惡言，「要死一早死咗啦！」但其實他口硬心軟，直到7年後，他才敢面對自己的真實感情，「仲以為失蹤只是暫時，以為過兩天就見得返，以為下星期就見得返，以為下個月就見得返，我……我真係以為可以好快就見返面，一眨眼就7年。」邊說邊紅了眼眶。

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蕭正楠演這段戲演得非常細膩真摯，由初時還帶有一絲希望到後來絕望，淚水盈在眼眶，一直不想面對自己已失去父親，強裝堅強，直到這一刻，面對自己的真實情感，沒法再裝，最後流下一行眼淚。本來傅子博就是一個極度內歛的人，蕭正楠每個眼神和表情都做得恰到好處，不需要呼天搶地，一雙紅眼，一行眼淚已經足夠表現男主角對父親的不捨，和失去對方的無奈，演技成熟，感動觀眾。

蕭正楠回覆《香港01》，坦言拍攝時憶起去世的父親，「我覺得爸爸呢個topic特別到我肉，所以比較容易去到自己真感情，同埋今次可以做一個爛撻撻嘅記者，唔使再做乖乖仔，咁拍起上嚟更加冇包袱。」雖然蕭正楠過去經常被指演技一般，每次入圍「最佳男主角」都只是陪跑，但其實他愈來愈進步，演技愈來愈成熟，相信終有一天可憑實力問鼎視帝！