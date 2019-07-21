【逃犯條例】蘇永康刪留言引不滿　與網民鬧戰：只知道我是個歌手

上次蘇永康與網民「真情對話」的時候，已經是「許志安黃心穎事件」後，於鄭秀文IG的罵戰。（傳送門：【黃心穎許志安】於鄭秀文IG與網友罵戰 蘇永康不足12小時刪留言）近日反對修訂《逃犯條例》的社會議題越演越熱，亦間接對演藝圈構成影響，除了早前有譚詠倫、鍾鎮濤、肥媽、梁家輝站出來「撐警」外，不少藝人都紛紛對政治表態。

蘇永康的言論，又再一次引起熱烈討論。（資料圖片）

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近日就有粉絲疑在蘇永康的個人IG留言，後來遭蘇永康本人刪除。該位網友後來就決定以IG Direct（即IG內建的對話功能）形式，向他詢問刪除的原因。蘇永康回覆該位粉絲說：「我的政治立場與閣下無關，我亦不在乎你乃（舐）乜？我只知道我是個歌手，那（哪）裡有我的觀眾我就會去，講完。」及後這位網友似乎並未接受他的解釋：「身為公眾人物唔可以亂Del（刪除）留言㗎，康仔。你咁同白色恐怖有乜分別？你變了，你變了。」更謂身為香港人的他不應禁聲。

蘇永康指，回大陸工作是為養妻活兒，不應被鬧「舐共」。（IG圖片 / william_gung）

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擬似他被網友這段回覆「辣㷫」了，再以長篇回覆：「IG等於我屋企，只係招呼一啲啱嘴型嘅朋友入嚟傾計。既然你覺得我乃（舐）共，咁即係話不投機！」更鬧網友：「我返（工），你港獨班契弟話我乃（舐）共！我返大陸工作養妻活而（兒）又奶共。」更以「在基督彌撒中讀可蘭經」作比喻不同政見的人在他IG中留言。最後，他也對該位網民說：「香港『變』成咁，個個星期日每區輪流唔使做生意就係因為你哋呀。」指遊行示威人士令各區商店受影響。網友亦以「接受世界現實？公平係假，言論係假？你對得住良心？」回覆。

網民與蘇永康對話，查問留言遭刪原因。（網上圖片 / LIHKG）

蘇永康以長篇回覆網民。（網上圖片 / LIHKG）

網民其後亦將該段對話在討論區中分享，該篇討論帖亦引來眾多網民討論，有人鬧蘇永康是「垃圾」，更有留言說他：「食白粉食到傻X咗」，不過亦有網民認同他的立場：「佢要搵食，我能明白和接受」，也有表示「唔好同佢講咁多」。該名在帖中也表示，自己IG已遭蘇永康封鎖。

蘇永康在IG對網民說：「香港『變』成咁，個個星期日每區輪流唔使做生意就係因為你哋呀。」