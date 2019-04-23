蘇永康新歌講中許志安出軌即抽起損失逾廿萬　MV男主角張繼聰讚好

黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，全城怒罵呢對出軌男女，兩人要即時停工，復工無期，演藝事業凍過水。其實做錯事受到懲罰天經地義，奈何兩人今次的事件還影響到其他藝人，包括與心穎在無綫新劇或節目中合作過的張振朗、黎諾懿以及黃浩然等，亦慘受牽連。而最新的受害人就有跟安仔情同好兄弟的蘇永康 (阿公)。阿公早前就因為於IG支持好友鄭秀文 (Sammi) 原諒安仔的Post，而被網民翻舊帳重提他的負面新聞，結果與網民展開隔空罵戰。如今阿公又因為安心事件令到新歌要被抽起而損失6位數字的金額。

安心出軌事件牽連甚廣。(IG圖片)

據悉，阿公原定將會推出名為《你哪位》的新歌，但卻由於歌詞內容跟安心出軌事件不謀而合，例如當中的「誰人敍舊完了，假借烈酒，話沒有人理」、「原諒有家室後，豺狼已再沒甚麼需要」，甚至最終講偷食者得到寬恕，亦與現實中安仔獲老婆Sammi原諒如出一轍，一句「我珍惜這幸福和戒條」也似是安仔的寫照。而這首歌的MV就是講述由張繼聰飾演的人夫被女主角主動情挑，極似安心出事當晚在的士內的情節。

阿公同安仔一向係好兄弟。(IG圖片)

有傳此歌連MV的製作費逾港幣20萬，不過阿公考慮到若在此時推出會太敏感，也避免對事件中的受害人傷口灑鹽，以及再次刺激網民，故他忍痛主動向唱片公司要求抽起這首新歌，並要求將之保密，免生是非。而阿公的唱片公司亦承認這首歌暫不會派台，其宣傳人員就表示：「我哋尊重阿公意願。」而作為阿公好友兼又是新歌MV男主角的張繼聰，則大讚阿公好好人，也明白和理解對方的決定，又重提自己當年做新人時得到阿公的鼓勵，好感激對方。

張繼聰大顱阿公好人。(IG圖片)