【娛樂風雲】胡希文被問劇集海報「被消失」：想怪都唔知怪邊個！

何啟華（阿Dee）與胡希文（Yoyo）今天（21日）出席ViuTV全新喜劇《娛樂風雲》的記者會。此劇的故事和角色承接《做演藝嘅！》，不過前作只有十集，今次增加到一百集令難度提升數倍，阿Dee直言非常辛苦：「雖然話新人唔應該講辛苦，但台前幕後一齊去挑戰呢個新嘗試，呢一個製作模式大家仲係到磨合緊，係用辛苦嚟形容。加上我有其他節目忙，不過真係忙得好幸福。」

Yoyo（右）透露拍攝100集真的很辛苦，尤其是他們是新演員，不過是很開心。（葉兆康攝）

阿Dee拍《花姐ERROR遊2》搞到入院

不過早前阿Dee因為勞累過度，導致入了醫院留醫，他直言現在是要吃藥適應一下這種辛苦：「因為拍《娛樂風雲》期間去咗《花姐ERROR遊2》，入面玩一個遊戲玩到入醫院，不過我唔講太多。返到嚟香港依家都要處理腸胃問題，有食藥消炎止血之類。」

阿Dee笑言公司給了很多機會他們，很感恩。（葉兆康攝）

另外早前ViuTV在fb專頁公開《娛樂風雲》的官方海報中，身為女主角的Yoyo被消失，只有演員名單有她的名字在內，Yoyo表示不解：「其實我一起身個日見到都唔知道，我都有問阿Dee點解。」在旁的阿Dee指當天看到後也感到驚訝：「我個日做緊嘢見到海報冇Yoyo都幾驚訝，不過我整咗一張正嘅海報俾佢。唔好話Yoyo會唔開心，如果係我我都會唔開心。」Yoyo十分認同阿Dee的說話：「其實唔知件事發生咩事，想怪都唔知怪邊個，冇嘅，睇下一張海報有冇我份。」

【娛樂風雲】海報冇女主角網友鬧爆 「被失蹤」胡希文：唔好問我！