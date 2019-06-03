開拍第二季《花姐ERROR遊》　監製花姐︰節目組唔肯同我講玩咩

ViuTV年頭播出的綜藝節目《花姐ERROR遊》播出時得到很多觀眾和網民的正評，更加令組合ERROR人氣急升，不少人都非常期待節目會否出第二季？《香港01》記者查詢ERROR的經理人花姐（黃慧君），並得到她確認節目將開拍第二季！

上一季的《花姐ERROR遊》，ERROR大放笑彈，唔知有冇激親花姐？（Instagram@error.weare）

花姐話開拍的消息都是突然決定，原本並沒有打算開，是因為觀眾的反應踴躍。花姐就指節目模式跟上季大致相同，都是以ERROR代表年青人，花姐代表長輩，來一個年青人跟長輩的大對決，看看有什麼分別，又看看會擦出什麼火花，她補充︰「同埋係經理人同藝人之間嘅關係，如果咁樣玩嘅話，會係點。」而她跟上季一樣，兼任節目的監製，大概的形式由他們決定，但細節，即是設計怎樣的挑戰給她和ERROR，就由節目組的其他工作人員話事，所以花姐都話︰「你唔好問我玩咩，我都唔知，佢哋死都唔肯同我講！」

ERROR和經理人花姐都勁玩得，節目一出不少觀眾都大呼睇到笑不停！（資料圖片）

之於節目組揀選的地方比上次的多，花姐透露今次他們會到日本﹑台灣和柬埔寨拍攝，所以應該節目內容會比上季更豐富喇！而他們會於幾日後就出發到日本拍攝，節目暫定在9月播出，花姐監製的另一個重頭節目《全民造星II》也暫定於9月底開播，看來觀眾們到時有排追了！

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