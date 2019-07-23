賴冠霖提解約被鬧過河拆橋　CUBE娛樂涉背後轉售合約及偽造文件

Wanna One出身的台灣成員賴冠霖，自團體今年初解散後，返回原有的CUBE娛樂進行韓國及中國兩地活動。可是20日，韓國傳媒報道有關賴冠霖單方面向公司解除合約的新聞，雙方火藥味濃，亦有不少網民大鬧賴冠霖，提醒他做人要懂得飲水思源。昨晚（22日）賴冠霖代表律師再發聲明，揭CUBE娛樂疑似轉售合約及偽造文件。

周一晚（22/7）賴冠霖代表律師發聲明講到，就近日傳媒報道賴冠霖主動提出解約，以及CUBE娛樂反擊一事，必須要向大眾公開真相。

聲明中提及，賴冠霖於2017年7月25日與CUBE娛樂簽訂了合約，可是2018年1月左右，公司把賴冠霖的中國區獨家經紀權轉讓予第三方，從中獲得相當於合約簽訂價錢的十倍金額。直至Wanna One活動結束後，在賴冠霖開展個人中國活動的第3個月，即今年4月左右，賴冠霖飛往日本開演唱會和內地電視劇拍攝時出現衝突兩件事上，他與家人才知道合約被轉售，由於CUBE娛樂的行為令賴冠霖失去信心，才決定單方面提出解約。

賴冠霖早前向CUBE娛樂提解約，被網友大鬧過河拆橋。（Sports Donga）

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可是賴冠霖沒有想到CUBE娛樂竟出示一份，有賴冠霖及父親的蓋印的文件作反撃，因此令賴冠霖備受批評。不過最新的聲明中講到，賴冠霖本人和父親都表示沒有見過所謂的印章，亦從來沒有蓋印，因此有理由懷疑CUBE娛樂涉偽造文件。聲明再一次引來網民及粉絲的關心，不少人都表示錯怪賴冠霖，更希望合約糾紛能早日順利解決。

昨晚賴冠霖代表律師再發聲明，揭CUBE娛樂疑似轉售合約及偽造文件。（IG/@ official_lai_kuanlin）