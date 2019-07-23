【十二傳說之另類都市傳說】維多利亞公園公廁案　鏡子裂開之謎

最近熱播的TVB劇集《十二傳說》圍繞着一單單兇殺案展開，當中更提及到香港流傳已久的都市傳說，令觀眾睇到非常肉緊！其實香港一向流傳不少靈異事件，加上傳媒的描述及記錄，令這些事件蒙上神秘色彩。而流傳已久的「維多利亞公園廁所靈異事件」在坊間就有兩個版本，不過始終難以證實真假。

《十二傳說》圍繞着兇殺案，當中提及不少香港都市傳說。（劇照）

維多利亞公園（維園）於1954年開始興建，到1957年正式落成開放。由於公園有眾多康體設施及綠化休閒區，公園不時還會舉辦一些大大小小的活動，所以吸引了不少市民到公園散步和做運動。有傳維園在90年代初期維修翻新，公園的廁所也進行了翻新。一晚一位少女在維園散步，走到籃球場附近時，突然被一名男子強行拖入籃球場旁的男公廁裏，這名少女慘遭色魔強姦，事後更在該公廁中被殺人滅口。

維多利亞公園是香港島面積最大的公園。（資料圖片）

第二日，有人在公廁中發現少女的屍體後報警，警方根據監控錄像和指紋驗證，拘捕疑犯。但可惜在落口供的時候，疑犯否認有姦殺死者，警方也無計可施，於是帶疑犯到案發公廁，看看會否有進展。到達案發現場後，警方又多次詢問疑犯，但他始終否認，正當警方打算放棄查問時，忽然在公廁內吹起了一陣冷風。公廁內的玻璃鏡上更出現模糊畫面，從中見到疑犯將死者拖入廁所，最後更殘忍將少女殺死。疑犯即場嚇到大叫承認罪行，隨後鏡子無故碎裂。

蕭正楠和林夏薇在劇中聯手解謎。（劇照）

事發後公園的維修人員為男廁換上新鏡，但每次換完新鏡都會無故碎裂，後來換上銅鏡才沒有再出現這個情況。不過有報道指當中的銅鏡其實是不銹鋼鏡，是怕玻璃鏡被籃球擊破，才改用不銹鋼。

張頴康在劇中飾演重案組高級督察易Sir。（劇照）

而另一個版本是1984年維園公廁發生離奇謀殺案，一名14歲女童被一名男子拖入公廁勒死，女死者被發現裸體伏在公廁內，身上留下由唇膏寫成的「亞儀」、「十四」、「亞迪」等字體。兇手服刑七年後獲釋，但在出獄3個月後再次謀殺一名女子，最後被判終身監禁。不過翻查記錄和報道，似乎兩個版本都是在網上流傳的故事，可能傳在誤傳或虛構情節，當中的真假無從稽考。

《十二傳說》中提及不少流傳已久的都市傳說，討論度甚高。（劇照）

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