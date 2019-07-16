【十二傳說之另類都市傳說】鬼郵差派死亡信件　現仍在灣仔不散？

《十二傳說》昨日播出第一集，劇情推進略嫌慢，太多人物的過去故事，應重點講「新娘潭」的案件，先引人入勝後再慢慢交代人物背景。這次單元圍繞著新娘潭這個香港的都市傳說，其實香港有不少景點都有都市傳說，其中位於灣仔的法定古蹟—舊灣仔郵政局也有一個相當嚇人的故事。

昨日的劇情是圍繞新娘潭都市傳說。（劇照）

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舊灣仔郵政局在1915年啟用，距今已經有104年歷史，1990年政府將這座建築列為香港法定古蹟，而1993年郵政局停用，改為環境資源中心環保軒。

關於舊灣仔郵政局的都市傳說，發生於五、六十年代的香港，當年依然只靠郵差到每家每戶派信入屋，信箱還未被應用。當時傳聞有一家人，在一個晚上收到一封信，拆開後卻只有一張白紙，本身以為是惡作劇，怎知道收信人在收信後的三日便死了。

舊灣仔郵政局現址。（古物古蹟辦事處）

在這個傳聞傳開去後，灣仔區陸續有人收到空白信件，而收信人都會在七天內死去！而這些信件都是由同一位郵差派出，當時有個封號叫「鬼郵差」，沒有人看見他真正的模樣，更有人說曾經見過的，都會在三日內死去。當然，一直都只是傳聞，沒有任何證據，不過也有人因這些傳聞而擔驚受怕，為了解決灣仔區的人心惶惶，當地有市民更到大嶼山請法師幫忙。

舊灣仔郵政局有過百年歷史。（香港旅遊發展局）

當時那位法師派出他的高徒玄真子到灣仔視察，當時傳聞說，玄真子感覺到「鬼郵差」，而且功力相當高，不能將其消滅，只能封時將他封印，於是玄真子便住入灣仔的洪聖古廟。在玄真子死後，有傳他將封印「鬼郵差」的重任交付給兒子，而他的兒子，傳聞現在仍居於洪聖古廟，如果傳聞是真，即「鬼郵差」仍被封印在灣仔。