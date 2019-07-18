【十二傳說之另類都市傳說】香港大學校園怪談　後山的呼喚最神秘

TVB新劇《十二傳說》以香港多個都市傳說為劇集藍本，繼首個單元「新娘潭靈異事件」後，昨晚（17日）劇情講到潘朵拉（林夏薇飾）引領民俗學系新生尋找校園的不思議事件，更遇上女生宿舍命案。其實過往香港校園都有不少詭異傳說，而香港大學相傳多年的怪談更不止一個！

《十二傳說》以香港多個都市傳說為劇集藍本，首個單元「新娘潭靈異事件」已經引人入勝。（劇照）

新單元是「大學校園不思議事件」，以荷花池命案為切入點。（電視截圖）

荷花池女學生

香港大學有段著名的荷花池鬼故，傳說有一位女學生愛上了男教師，兩人相約在荷花池見面，可惜男方爽約，女生最後跳落池自盡，自此女鬼冤魂不散，晚上不時在荷花池徘徊，並不斷向路過的學生問時間。傳聞若在午夜時分遇到女生問及時間，切勿回答！

傅子博（蕭正楠飾）和潘朵拉（林夏薇飾）發現有女屍沉池。（電視截圖）

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四不像

關於香港大學「四不像」的傳說，相信有不少人都聽過，尤其是曾就讀香港大學的學生，都知道大學堂有一對「四不像」石像。「四不像」位於主入口石梯的兩旁，共3隻，兩大一小，因其頭和鼻似大象，身和尾似麒麟，爪似獅子，故稱「四不像」。傳聞石像是作為擋煞之用，不過坊間一直流傳因為它長年屹立，吸收了天地日月精華而富有靈性，不可隨意冒犯。最初傳聞學生摸過它後不能順利畢業，後來流傳摸過它的人會死於非命。有傳當年有學生不慎弄毀其中一隻「四不像」的尾部，結果翌日在趕往考試場地途中，在港大附近的薄扶林道遇上交通意外而身亡。

香港大學大學堂主入口的石像被稱為四不像。（香港大學大學堂迎新專業圖片）

電影《怪談協會》曾以四不像為故事改編。（影片截圖）

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聖約翰學院「後山的呼喚」

成立於1912年的聖約翰學院，是香港大學第一間傳統舍堂。有傳當年建新翼時，開山後見到有3副棺材，原本大家以為只是一家三口的棺材，但後來發現其中兩副有骸骨，另一副是空的，於是傳聞空的棺材是預備給入住聖約翰學院的學生。當時也有指是住在利瑪竇宿舍的學生散播傳聞，嚇住在聖約翰學院的學生。但這一切都無從稽考，不過自開山工程之後，港大在多年間都未有進行新的工程，未知是不是與這個傳聞有關。