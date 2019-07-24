沈月獲邀參加全球十大奢華名媛舞會　出席少女全部非富則貴

邱淑貞和I.T時裝王國老闆沈嘉偉的長女沈月一向盡得媽媽的真傳，完美繼承了媽媽的強大基因，由細靚到大，且還愈大愈靚，靚樣似足媽咪，有最索星二代的美譽。現年17歲的她雖然無意加入娛樂圈，但卻渾身散發出星味。她對時裝有着濃厚的興趣，早前更為爸爸旗下的時裝品牌在倫敦時裝周處女行騷，驚喜登場，在台上表現淡定又有型。今年她獲邀出席11月舉行於法國舉行的巴黎名媛舞會，認真威威。

沈月去咗巴黎試晚裝。(沈月ig圖片)

沈月日前就專程飛到了巴黎去挑選戰衣，試了多套晚裝，由時尚少女變身做高貴優雅的迷人公主look，大show她的甜美靚樣以及模特兒身材。除了試衫，她還為雜誌進行了拍攝工作，見她面對鏡頭擺甫士和轉甫士都好自然和熟練，十足專業model似的。她又將期間的花絮相和短片post上IG同大家開心share。沈月向傳媒透露為了出席這個舞會而做足準備，要趕及做起功課，兼且學好法文。

沈月換了幾套晚裝。(沈月ig圖片)

她獲邀參加的巴黎名媛舞會 (Le Bal des Débutantes) 是福布斯排名世界十大頂級奢華晚會之一，所有出席的人都非富則貴，有皇室貴族，亦有名門望族以及明星二代。每年該舞會只會邀請約20位少女和她們的男舞伴參加，年齡需在16歲至22歲。城中一眾名人二代，包括賭王何鴻燊四房女兒何超盈、何超欣、外孫女何家晴、霍英東外孫女劉澤儀，林建岳女兒林心兒、利孝和夫人的兩位外孫女Alison Lee 和雷正殷（Alexandra Louey）、萬里委員長的孫女萬寶寶、陳雲的孫女陳曉丹、華為CEO任正非的小女兒Annabel (姚安娜)，以及著名美籍華裔設計師貝聿銘的孫女Anna，也先後參加過這個舞會。

華為CEO任正非的小女兒Annabel。(Annabel IG圖片)

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另外仲有華為CEO任正非的小女兒Annabel嘅靚相，以及何超欣上年去呢個ball嘅靚相：