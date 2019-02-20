邱淑貞大女沈月處女行時裝騷　cool爆表情台型十足

一代女神邱淑貞後生時真係索爆，即使已是三女之母，現年50歲的她依然美麗如昔，而她的優良基因亦完全遺傳了給她的女兒。她的大女沈月就有「最索星二代」的美譽，靚樣似足媽咪，還愈大愈靚。現年17歲的她絕對是花樣年華，青春無敵，只是她暫時並無意加入娛樂圈。雖然沈月無興趣入行，但就對時裝好有興趣，日前她更登上倫敦時裝周舞台，為她爹地沈嘉偉集團旗下的時裝品牌izzue處女行騷，獻出了她的第一次公開演出。

沈月似足佢媽咪邱淑貞咁靚女。(資料圖片)

沈月有最索星二代嘅美譽。(IG圖片)

於倫敦時間19日，沈月在當地為該品牌行時裝騷，驚喜現身台上。首次行騷的她在台上表現得非常淡定，有台型兼且星味十足，非常搶鏡，不輸給一眾專業模特兒。沈月以一身白色加銀色的潮爆型格打扮登場，還重現她媽咪當年的牛角頭造型，行騷時擺出一貫模特兒的冷酷表情，腳踏4吋鬆高鞋的她在天橋上每踏一步均充滿自信，贏得全場的掌聲。她之後也有在Ig分享自己化妝時的花絮，她的妹妹沈日就留言大讚家姐表示：「I'm so proud of you gorgeous」。

沈月行騷台型十足。

台上好coo嘅佢喺台下即甜笑冧死人。

一齊睇下沈月今次行騷啲靚相，仲有佢以往啲靚相，以及佢媽咪啲靚相啦。