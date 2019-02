邱淑貞大女沈月處女行時裝騷　cool爆表情台型十足

一代女神邱淑貞後生時真係索爆,即使已是三女之母,現年50歲的她依然美麗如昔,而她的優良基因亦完全遺傳了給她的女兒。她的大女沈月就有「最索星二代」的美譽,靚樣似足媽咪,還愈大愈靚。現年17歲的她絕對是花樣年華,青春無敵,只是她暫時並無意加入娛樂圈。雖然沈月無興趣入行,但就對時裝好有興趣,日前她更登上倫敦時裝周舞台,為她爹地沈嘉偉集團旗下的時裝品牌izzue處女行騷,獻出了她的第一次公開演出。

沈月似足佢媽咪邱淑貞咁靚女。(資料圖片)

沈月有最索星二代嘅美譽。(IG圖片)

於倫敦時間19日,沈月在當地為該品牌行時裝騷,驚喜現身台上。首次行騷的她在台上表現得非常淡定,有台型兼且星味十足,非常搶鏡,不輸給一眾專業模特兒。沈月以一身白色加銀色的潮爆型格打扮登場,還重現她媽咪當年的牛角頭造型,行騷時擺出一貫模特兒的冷酷表情,腳踏4吋鬆高鞋的她在天橋上每踏一步均充滿自信,贏得全場的掌聲。她之後也有在Ig分享自己化妝時的花絮,她的妹妹沈日就留言大讚家姐表示:「I'm so proud of you gorgeous」。

沈月行騷台型十足。

台上好coo嘅佢喺台下即甜笑冧死人。

一齊睇下沈月今次行騷啲靚相,仲有佢以往啲靚相,以及佢媽咪啲靚相啦。