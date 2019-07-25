賴冠霖疑受Cube娛樂合約風波困擾　IG發火警告：唔好搞我啲人！

韓國男團Wanna One出身的台灣成員賴冠霖日前向所屬公司Cube娛樂提出解約，又於本周一（22/7）晚上發表聲明，指責Cube娛樂擅自轉售他的中國獨家經紀權予第三者，更懷疑Cube娛樂偽造賴冠霖和其父親的印章，試圖製造賴冠霖答允轉售經紀權的假象。然而，Cube娛樂全盤否認指控，又認為賴冠霖是受人唆擺才提出解約。今日（25/7），賴冠霖發布三段IG Story，引發粉絲猜測。

賴冠霖近日向Cube娛樂提出解約，引起外界嘩然。圖為賴冠霖2018年1月出席品牌活動相片。（視覺中國）

回顧賴冠霖去年以個人身份來港相片

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香港時間凌晨四點，賴冠霖透過IG Story，以黑底白字寫上：「Warned（警告）」，其後用韓文表示：「再動我的粉絲、我的工作人員、我的家人們、我的人的話，我不會就此罷休的。」，最後又用英文補充「One Last Warning（最後一次警告）。」雖然賴冠霖未有交代為何發布以上三段IG Story，不過粉絲均認為與Cube娛樂合約風波不無關係。

賴冠霖公開警告「不要碰我的人」，未知是否與合約風波有關。（視覺中國）

賴冠霖IG Story逐格睇