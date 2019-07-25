【多圖】沈大師指西九豪宅或受地盤下沉影響　王嘉爾隨時有損失？

香港陸沉？今日（25日）網上流傳多張圖片，稱西九文化區有地盤出現下陷情況，根據連登討論區的圖片顯示，涉及的地盤為於M+博物館旁的演藝綜合劇場。圖中可見，地盤內的土地懷疑出現下陷情況，多處路面出現裂縫。當中更有挖土機懷疑被泥漿淹沒，貨櫃傾倒。該地段佔據一線臨海地段，樓價長期居高不下，近年亦有不少藝人入手該區的大型豪宅屋苑！

對此，問到香港股市分析及評論員沈振盈樓價會否有影響，他回覆《香港01》訪問時就講道：「我一向都睇淡樓市，當然從經濟學的角度如果陸沉，會影響安全性同維修補救的工作，點都好一定會對樓價構成影響，呢個就冇得避，所以呢劑陸沉都幾大鑊吓！」

沈大師明言大鑊！（余俊亮攝）

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GOT7王嘉爾Jackson於今年4月就豪擲3880萬購天璽單位！根據土地註冊處資料顯示，Jackson 以3880萬元購入九龍站天璽月鑽璽高層D室，實用875方呎，實呎44343元；原業主於2013年以2680萬元購入，持貨6年帳面獲利1200萬元或45%。

西南九龍天璽位於九龍站上蓋！（官網圖片）

隨時變蝕本貨！（IG圖片/jacksonwang852g7）

蔡少芬早在2013年以1,200萬元購入九龍站凱旋門中高層一房戶，實用呎價近2.86萬元。根據土地註冊處資料，蔡少芬（CHOI SIU FUN ADA）2013年9月以1,200萬元購入凱旋門觀星閣中高層G室，原業主持貨三年帳面賺320萬元。

蔡少芬近年密密買樓！（微博圖片）

蔡少芬被稱樓后！（Google街景)

而家族經營珠寶首飾生意的女神簡淑兒（Jessica）就被指與同胞姐同住於九龍站豪宅凱旋門。

Jessica同樣住九龍站！（IG圖片/@kan_jessica）

Jesscia平時相當低調！（IG圖片/@kan_jessica）

而高皓正外父，知名醫生陸宏隆就在今年以8100萬購入九龍站凱旋門觀星閣高層B室，實用面積1,523平方呎，原先連車位開價9,500萬放售，最終單位以8,100萬易手，呎價53,185元。

高皓正外父亦受影響！（IG圖片/@＠jlovezackoo）

前民政事務局局長何志平太太胡慧中曾於2013年斥資970多萬元購入九龍匯翔道8號The Austin1座低層D室開放式單位，實用面積356方呎，實用呎價2.7萬元。

民政事務局前局長何志平涉嫌行賄非洲政要案，去年底在美國被陪審團裁定洗黑錢等7項控罪罪成！（資料圖片）

陳瀅（Jeannie）就曾被傳以3000萬入手九龍匯翔道8號The Austin的豪宅，但事後她就澄清自己只是租客！