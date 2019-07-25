張致恆宣布婚訊　舊愛莊端兒大方祝福︰大個仔啦要好好錫老婆啦

現年34歲的藝人張致恆（Steven）今日（25日）在IG貼上跟一個女生的自拍合照，疑似宣布婚訊。

Steven突然在IG發文，疑似跟April有好消息傳出。（Instagram@stevencheung）

Steven在IG貼上跟女友的合照，並留言寫到︰「感恩，我們將踏入人生另一階段，謝謝妳。」暗示跟女友「拉埋天窗」。一眾藝人好友如蔡卓妍﹑鄭希怡和陳婉衡等等更立刻留言恭喜，他回覆傳媒時指現身處外地工作，稍後將會一一回覆大家，未有否認結婚。而《香港01》記者曾聯絡Steven關於IG post的事，可是在截稿前並未有回覆。

Steven跟April也會在IG放閃。（IG圖片）

而Steven的姊姊張詠恩（Jan）也在IG貼上同一張照片，寫道︰「祝福你們在這亂世中彼此擁抱最大的愛。對，我要做姑奶了，I love you both，已fact check！」Steven的舊愛莊端兒（Xenia）也有在發文下大方講恭喜，Jan感謝她對弟弟的祝福時，Xenia回應︰「當然啦，大個仔啦要好好錫老婆啦，祝佢地幸福快樂。」非常大方。

二人前年公開拍拖。（IG圖片）

以往Steven的情史多多，不過自從公開跟April拍拖後，予人感覺他開始修心養性了。但正當大家以為他們感情穩定之際，他上月底卻被人拍得在深圳，與一名並非April的女子密會，惹起分手疑雲。不過，今日終於可以跟他們講聲「恭喜」喇！

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