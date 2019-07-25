Rihanna突然自貼餅印細路女相嚇親網友　友人：你幾時有咗BB？

「人有相似，物有相同」，素人撞臉明星早已見慣不怪。不過，能讓藝人自己都嚇一跳的，又有幾多呢？

日前，美國樂壇天后Rihanna在IG上載一張小女孩的照片，皮膚呈深小麥色，披散着黑色的中分長髮，雙眼大且有神，凝望鏡頭透出的倔強感同Cool爆的表情與Rihanna無異，不止形似，而且神似，簡直是她本人的迷你版。連Rihanna也忍不住在文中寫到：「almost drop my phone. how?」（嚇到差點扔掉電話。怎麼會這麼似樣？）

小女孩的扮相與神態與Rihanna似到十足十。（Instagram@badgalriri）

Rihanna眼神中充滿倔強。（Instagram@badgalriri）

原本以為是Rihanna同大家開玩笑，用Snapchat的Baby filter將自己「變細」，結果是真有其人。這位小女孩叫Ala'a，今年7歲，IG的簡介中稱是一位模特兒同演員，媽媽Briakay不時在會分享女兒的生活點滴，有逾7.6萬人追蹤。

Ala'a雖然人仔細細，但拍起照來相當會擺Pose，對各類造型都駕輕就熟，儘管還有些稚嫩，不過相當熟練，鏡頭感十足。

+ 3 + 2

其實不止Rihanna覺得Ala’a同她相似，網友們也表示很驚訝，不少人以為是「Faceapp」，還有人笑言「我們的測試99.9%確定你是媽媽」，很多名人紅星也紛紛留言「Wow!」，說唱歌手Snoop Dogg更問到：「你幾時有咗BB？」等等，搞笑又震驚，可見兩人相似度有幾高。