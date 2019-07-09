MBC節目再爆YG性招待內幕　涉案女性倒戈揭內幕：梁鉉錫畀2億酬勞

韓國MBC電視節目《Straight》對YG娛樂創辦人梁鉉錫懷疑性招待東南亞富豪案窮追猛打，而昨晚（8/7）播出的《Straight》訪問江南娛樂場所老闆娘鄭夫人揭開與十多名女性出席梁鉉錫舉行的晚宴，以及與馬來西亞華裔商人Jho Low同遊歐洲的內幕。

《Straight》6月嘗試接觸鄭夫人，當時鄭夫人以「沒甚麼可談」為由，拒絕《Straight》的採訪，不過近日鄭夫人一反常態，願意接受訪問，因為《Straight》5月揭露梁鉉錫性招待時，YG娛樂子公司YGX明言警方不會深入調查事件，然而鄭夫人被警方6度傳召調查，令鄭夫人成為案件核心人物，梁鉉錫更稱，當晚只是受邀出席晚宴，不知道為何鄭夫人會帶一眾女性到場。因此，鄭夫人決定開腔指證梁鉉錫。

YG娛樂近月MBC電視節目《Straight》連環追撃，調查創辦人梁鉉錫懷疑性招待東南亞富豪案。（《Straight》截圖）

鄭夫人表示，自己的英文能力僅得基本水平，沒可能與Jho Low聯絡，沒有梁鉉錫當中間人，絕不可能與Jho Low扯上關係。鄭夫人又明確指出，梁鉉錫指使她帶同一眾女性出席晚宴，雖然當時是與YG娛樂和YGX聯繫，但鄭夫人稱有關職員沒有接到梁鉉錫的指令，絕不會隨便行動。參加晚宴前，鄭夫人向梁鉉錫發送參與女性的照片，然後梁鉉錫再向東南亞富豪報告，所以他事前已知道對鄭夫人帶同女性參與晚宴。不過，被問及手下女性晚宴後去向，鄭夫人稱不知情。

江南娛樂場所老闆娘鄭夫人接受《Straight》訪問，大爆梁鉉錫知悉她帶同多位女性出席晚宴。（《Straight》截圖）

同樣，鄭夫人亦承認在梁鉉錫牽線下，才帶着十多名女性與Jho Low同遊歐洲，並從梁鉉錫朋友手上獲得相當於2億韓元的歐元，作為今次遠行出差費用，梁鉉錫更指使鄭夫人收下1億韓元辛苦費，其餘金額則分配給隨行女性，每人獲得500至1,000萬韓元不等的酬勞。至於由誰支付該費用，鄭夫人稱：「雖然沒有親眼看到誰付款給哥哥（梁鉉錫），但聽說是Jho Low付錢的。」。鄭夫人又透露，歐洲之旅雖然在超豪華遊輪住了六、七晚，時常在船上開派對喝酒，又在旅程中段購買名牌手袋，但過程中沒有和Jho Low發生關係。

鄭夫人亦承認在梁鉉錫牽線下，才帶着十多名女性與Jho Low同遊歐洲，並從梁鉉錫朋友手上獲得相當於2億韓元的歐元紙幣花束，作為今次遠行出差費用。（《Straight》截圖）