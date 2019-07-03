【勝利醜聞】姜慶潤記者爆B.I非自願離社　梁鉉錫出事後態度突變

即時娛樂
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由爆出一連串「勝利門」事件，到鄭俊英色情聊天室的SBS FunE記者姜慶潤（강경윤），近日在一網上電台節目上再次爆料，提及包括YG娛樂前社長梁鉉錫私下向姜記者發的兩則短訊、B.I並非自願離社，以及梁鉉錫已精神崩潰等。她更大爆即將會再爆出一件，即使在韓國演藝圈打滾十幾年的人都會震驚的消息！

姜慶潤記者近日在節目《SBS Jungshow》中，加碼大爆「勝利門」事件以外的7件傳聞。她講到最初爆出勝利夜店Burning Sun事件後，她收到梁鉉錫發出的短訊，內容提示她不要散播偽造的消息。可是經警方調查，證明確有此事後，梁鉉錫再向她發第二次短訊，態度即180度大轉變。第二則短訊中，梁鉉錫向姜記者道歉，並講到：「我因為要相信自己的孩子（勝利），所以才會這樣…」

姜慶潤記者在《SBS Jungshow》中，大爆梁鉉錫出事前後完全不同的態度。（SBS Jungshow截圖）

按圖了解姜慶潤加碼爆料：

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上月27日梁鉉錫被召喚到警局，並進行了長達9小時調查，多單案件仍在調查階段。已懷孕9個月的姜慶潤記者最後更下猛藥，預告她將在生孩子前，要爆出一單即使是韓國演藝圈，已打滾十多年的人都會非常震驚的消息！由於姜記者早前爆出一系列的醜聞都是證據確鑿，因此大眾都非常好奇會有什麼猛料！

姜慶潤記者預告即將會再有大爆料，在韓國網絡引起熱話。（VIDEOMUG截圖）

更多姜慶潤記者以往的爆料：

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