張致恆偷食累事　英皇宣布擱置Boyz演唱會

Boyz去年重組後，首個售票演唱會門票秒殺，唔少歌迷都期待二人可以喺紅館開騷，如果如今爆出Steven連環偷食事件，首個紅館騷未曾舉行已宣布要擱置。（IG圖片)

Boy'z去年重組引起極大迴響，又咁啱發生許志安偷食事件，導致9月紅館騷要取消，關智斌（Kenny）同張致恆（Steven）冷手執個熱煎堆，成功入紙申請紅館檔期。話晒都係出道16年首次開紅館，再加上Steven日前宣布做爸爸，以為喜事連連大可以加場再加場。但一夜間，Steven被爆一腳踏五船，形象直插谷底，估唔到紅館呢個偷食檔期邪得咁緊要！

許志安因偷食而取消紅館騷後，有傳林盛斌（Bob）、陳小春、周國賢都有意入紙申請該時段的檔期，但最後就由Boy'z勝出。（Facebook圖片）

喺爆出一腳踏五船同時，Steven同Kenny原來正身處泰國拍攝演唱會宣傳片，不過據知喺完成拍攝後，Steven已離隊，經理人霍汶希(Mani）仲話︰「唔知佢去咗邊。」到底Boy'z嘅演唱會會否因而受到影響，Mani下午正式宣布：「各位傳媒朋友，經公司內部商討及與各方共識後，原定於9月舉行的 Boyz 演唱會將會擱置，公司現正積極商討及研究處理方案。一旦落實，將第一時間向各位交待。多謝各位。」Mani解釋由於Steven有好多事要處理，擔心佢唔能夠以最好嘅狀態去準備演唱會，所以寧願取消。

爆出偷食事件時，Steven同Kenny正喺泰國為演唱會拍攝宣傳片，但經理人霍汶希就話而家唔知Steven去咗邊。(IG圖片)